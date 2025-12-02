Participa Seguridad Vial en conversatorio sobre seguridad escolar en la UTPN

Publicidad - LB2 -

Se compartieron estrategias preventivas con docentes y funcionarios para fortalecer entornos educativos seguros.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación General de Seguridad Vial participó este martes en el Conversatorio de Seguridad Escolar, una actividad organizada por la Mesa de Prevención en Adicciones y Violencia, que tuvo lugar en las instalaciones de la Universidad Tecnológica Paso del Norte (UTPN), con el objetivo de fortalecer los entornos escolares desde una perspectiva preventiva y colaborativa.

El evento reunió a 59 participantes entre docentes y servidores públicos de distintas instituciones gubernamentales, quienes intercambiaron reflexiones y experiencias enfocadas en mejorar la seguridad en los espacios educativos, abordando tanto riesgos viales como factores de violencia y adicciones que afectan al alumnado.

Durante su intervención, personal de Seguridad Vial reafirmó el compromiso institucional de seguir impulsando acciones que fomenten una cultura vial consciente entre estudiantes, docentes y padres de familia, como parte integral de una estrategia de prevención más amplia. Se destacó la importancia del trabajo conjunto entre autoridades educativas, de seguridad y sociedad civil.

La participación en este tipo de conversatorios se enmarca dentro de los esfuerzos de la corporación para promover una movilidad segura alrededor de centros educativos, reducir accidentes viales y generar conciencia sobre la corresponsabilidad al transitar por la ciudad, especialmente en zonas escolares.

Asimismo, se resaltó que uno de los principales ejes de trabajo de Seguridad Vial es la educación preventiva, con programas que se extienden a todos los niveles escolares, desde jardines de niños hasta universidades, buscando fortalecer hábitos de respeto a la señalización, uso del cinturón de seguridad, y prevención de riesgos para peatones y conductores.

Con el lema “Por una mejor cultura vial”, la corporación reiteró que este tipo de encuentros permiten construir puentes de diálogo e implementar soluciones conjuntas que beneficien a toda la comunidad estudiantil, garantizando un entorno más seguro, ordenado y saludable.

El conversatorio concluyó con acuerdos para mantener la coordinación interinstitucional y dar seguimiento a las acciones presentadas, con el compromiso de continuar promoviendo una seguridad escolar integral en los distintos planteles educativos de Ciudad Juárez.

