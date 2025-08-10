Participa en la Convocatoria de Grafiti

Publicidad - LB2 -

La Dirección de Centros Comunitarios en coordinación con Bichos Colectivo, dentro del programa Cruzarte, invitan a la ciudadanía a participar en el concurso de grafiti.

Ciudad Juárez, Chih .- El titular de la dependencia, Luis Fernando Rodríguez Giner, informó que el evento se llevará a cabo el próximo sábado 16 y domingo 17 de agosto en el Centro Comunitario La Montada, a partir de las 11:00 de la mañana.

El funcionario dio a conocer que la temática será de personajes (animados, clásicos y originales).

Indicó que estarán plasmando sus trabajos en las bardas del centro comunitario, además presentarán los resultados de los talleres artísticos que tuvieron este verano.

“Habrá presentaciones de jóvenes que participaron en los talleres del programa Cruzarte de Break Dance, rap, música, graffiti urbano y danza folclórica, además se llevará a cabo la presentación estelar de batalla de Freestyle”, mencionó.

La entrada será gratuita y quienes estén interesados en participar e inscribirse pueden enviar un correo a @bichos o @bichoslocos.

