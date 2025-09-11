Participa Cruz Pérez Cuéllar en mesa de seguridad nacional encabezada por Claudia Sheinbaum

Publicidad - LB2 -

El alcalde juarense refrendó su compromiso de coordinación con los tres niveles de gobierno para reforzar la seguridad en la frontera.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, informó que este martes participó en la mesa de seguridad nacional encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en la que se revisaron las estadísticas en materia de seguridad y se acordó redoblar esfuerzos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

El edil fronterizo destacó la presencia de figuras clave del gabinete federal, entre ellas el secretario de Seguridad Pública Federal, Omar García Harfuch; la secretaria de Gobernación, la subsecretaria Martha Bárcena; y la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

Por parte del estado de Chihuahua asistieron la gobernadora Maru Campos, el secretario estatal de Seguridad Pública, Gilberto Loya, y el fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno. A nivel municipal participaron el secretario de Seguridad Pública de Juárez, César Omar Muñoz Morales, junto al propio alcalde.

Pérez Cuéllar calificó como un honor el haber saludado personalmente a la presidenta Sheinbaum y aseguró que el encuentro permitió ratificar el compromiso de Juárez con la seguridad: “Nos comprometimos a redoblar esfuerzos y a seguir trabajando como lo hemos venido haciendo, coordinados con el gobierno federal, el gobierno estatal y el municipal”, declaró.

El alcalde subrayó que la plena coordinación con los tres niveles de gobierno es fundamental para enfrentar los retos en materia de seguridad pública en la frontera, y refrendó su disposición para fortalecer la estrategia nacional en beneficio de las y los juarenses.