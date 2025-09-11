Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    septiembre 11, 2025 | 10:53
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Participa Cruz Pérez Cuéllar en mesa de seguridad nacional encabezada por Claudia Sheinbaum

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff
    Publicidad - LB2 -

    El alcalde juarense refrendó su compromiso de coordinación con los tres niveles de gobierno para reforzar la seguridad en la frontera.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, informó que este martes participó en la mesa de seguridad nacional encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en la que se revisaron las estadísticas en materia de seguridad y se acordó redoblar esfuerzos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

    El edil fronterizo destacó la presencia de figuras clave del gabinete federal, entre ellas el secretario de Seguridad Pública Federal, Omar García Harfuch; la secretaria de Gobernación, la subsecretaria Martha Bárcena; y la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

    - Publicidad - HP1

    Por parte del estado de Chihuahua asistieron la gobernadora Maru Campos, el secretario estatal de Seguridad Pública, Gilberto Loya, y el fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno. A nivel municipal participaron el secretario de Seguridad Pública de Juárez, César Omar Muñoz Morales, junto al propio alcalde.

    Pérez Cuéllar calificó como un honor el haber saludado personalmente a la presidenta Sheinbaum y aseguró que el encuentro permitió ratificar el compromiso de Juárez con la seguridad: “Nos comprometimos a redoblar esfuerzos y a seguir trabajando como lo hemos venido haciendo, coordinados con el gobierno federal, el gobierno estatal y el municipal”, declaró.

    El alcalde subrayó que la plena coordinación con los tres niveles de gobierno es fundamental para enfrentar los retos en materia de seguridad pública en la frontera, y refrendó su disposición para fortalecer la estrategia nacional en beneficio de las y los juarenses.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa? ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
    No dudes en enviarnos un correo

    ¿Valoras nuestro trabajo? Apóyanos con tu patrocinio.
    https://www.adiario.mx/patrocinios/

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 040 | Informe de Pérez Cuéllar

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  En este episodio 40 de...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Se reúne Pérez Cuéllar con Claudia Sheinbaum y con Omar García Harfuch

    De acuerdo a la publicación en las redes sociales, en el encuentro también participó...
    Juárez / El Paso

    Era propiedad de Silza pipa que explotó en Iztapalapa

    La empresa Silza es filial de Tomza con sede en Ciudad Juárez, y el...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.