Parque Central de Ciudad Juárez avanza hacia un modelo sostenible e incluyente

Autoridades desarrollan diagnóstico para fortalecer su operación y convertirlo en un referente ambiental y social.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Parque Central de Ciudad Juárez se encamina hacia una nueva etapa de transformación con enfoque sostenible, incluyente y participativo, como parte de una estrategia impulsada por su equipo directivo y respaldada por el Gobierno del Estado. La meta es consolidarlo como uno de los espacios públicos más representativos de la región fronteriza, tanto en términos de recreación como de educación ambiental y convivencia social.

Rafael Butchart Sánchez, coordinador general del Parque Central, informó que actualmente se desarrolla un diagnóstico técnico y operativo que permitirá identificar necesidades clave en áreas como mantenimiento, infraestructura, manejo ambiental y dinamización de actividades. Este proceso busca establecer una hoja de ruta clara que garantice el mejor aprovechamiento del recinto a corto, mediano y largo plazo.

Entre los ejes centrales del proyecto se contempla reforzar la vinculación con colectivos ciudadanos, asociaciones civiles y centros educativos, con el objetivo de ampliar la oferta de actividades culturales, deportivas y recreativas disponibles para los visitantes. De igual manera, se pretende fomentar la apropiación del espacio por parte de la comunidad, al promover la participación activa en la programación y el cuidado del parque.

Carlos Ortiz Villegas, representante de la Oficina de Gubernatura en Ciudad Juárez, señaló que esta nueva etapa representa un impulso positivo para la gestión del Parque Central, orientada a garantizar condiciones óptimas de seguridad, accesibilidad y vida comunitaria. “Queremos que el Parque Central siga siendo un espacio seguro, vivo y disfrutado por las familias juarenses”, afirmó.

El proyecto también contempla el fortalecimiento de acciones en materia de sostenibilidad ambiental, lo que incluye una revisión del sistema de áreas verdes, cuerpos de agua, residuos y consumo energético. Estos esfuerzos buscan que el Parque se convierta en un modelo replicable de espacio urbano resiliente, en un contexto donde el cambio climático y la crisis ambiental exigen respuestas innovadoras desde lo local.

El Gobierno del Estado reiteró su compromiso con la mejora continua de este emblemático pulmón urbano, mediante una gestión transparente, ordenada y con visión de futuro. El objetivo es que el Parque Central no solo mantenga su importancia como centro de recreación, sino que también evolucione hacia un referente regional en educación ambiental, salud comunitaria y cultura pública.

En los próximos meses, se espera que los resultados del diagnóstico técnico se traduzcan en proyectos específicos y acciones visibles para la ciudadanía. Las autoridades han hecho un llamado a los juarenses a mantenerse atentos a las convocatorias y actividades, y a sumarse a esta nueva etapa de renovación que busca devolver al Parque Central su papel protagónico como corazón verde de Ciudad Juárez.

