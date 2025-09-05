‘Parkeros’ no deben cobrar una cuota fija por cuidar vehículos: Municipio

Publicidad - LB2 -

Ante los diversos eventos masivos que están por llevarse a cabo en la ciudad durante los próximos días, la Jefatura de Estacionómetros recuerda a la comunidad que los vigilantes de automóviles, mejor conocidos como parkeros, por ningún motivo pueden exigir una cuota fija por vigilar los vehículos.

Ciudad Juárez, Chih .- Ricardo Morales, titular de la oficina, mencionó que los conductores que se estacionan en la vía pública para acudir a eventos deportivos, culturales, educativos o actividades masivas de cualquier tipo, no están obligados a pagar una cuota fija a los vigilantes, además quien exija el pago debe ser reportado de inmediato al número de emergencias 911 o alguna unidad de la Coordinación General de Seguridad Vial.

Comentó que algunos de los eventos masivos que se aproximan son el Primer Informe de Gobierno del Alcalde Cruz Pérez Cuéllar, el 7 de septiembre; Festival del Tequila y del Mariachi del 11 al 14 de septiembre; la Expogan 2025, del 16 de octubre al 2 de noviembre, entre otros; por lo que exhorta a los sindicatos de vigilantes de automóviles a que pidan a sus colaboradores que respeten el Reglamento de Estacionamiento en la Vía Pública para el Municipio de Juárez, Chihuahua.

Mencionó que en dicho documento se establece que no se puede cobrar una cuota fija por la labor de vigilancia, solamente se puede solicitar una aportación voluntaria.

De igual forma deben cumplir con las políticas administrativas que los regulan: portar uniforme completo y limpio, mantener a la vista su identificación emitida por Estacionómetros, coordinación positiva de agrupaciones participantes y mantener actitud cortés y amable con los ciudadanos.

Comentó que por ningún motivo se debe autorizar a los guiadores que estacionen sus vehículos en áreas verdes o de riego.

Los vigilantes que incumplan con estas medidas estarán sujetos a ser remitidos a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, sanciones administrativas del Departamento de Estacionómetros, incluso el retiro del gafete de manera definitiva, dependiendo de la falta cometida, indicó.

