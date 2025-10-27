“Para ruinas, prefiero las de Paquimé”: Pérez Cuéllar

Publicidad - LB2 -

El alcalde mencionó que revisará con el secretario del Ayuntamiento la posibilidad de emitir una denuncia por peculado en contra de los dirigentes del PAN y de Gilberto Loya.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- El alcalde, Cruz Pérez Cuéllar, contestó al titular de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez, quien hizo acto de presencia en su despacho para, a través de un oficio, invitarlo a visitar la construcción de la Torre Centinela, y dijo que

“para visitar ruinas, prefiero las de Paquimé”.

En su oficio, el titular de la SSPE invita al primer edil a constatar los avances de la obra, por su parte, Pérez Cuéllar, dijo que con estas actitudes Loya politiza temas de seguridad.

- Publicidad - HP1

Gilberto Loya, acudió al primer piso de la administración municipal para entregar en el despacho del alcalde un oficio para invitar a Pérez Cuéllar y regidores a supervisar los avances de la Torre Centinela.

Loya acudió acompañado de Ulises Pacheco y César Komaba, dirigentes del PAN en Ciudad Juárez y en el estado, respectivamente, situación que cuestionó el alcalde, pues dijo desconocer si la visita a la alcaldía local lo hicieron como funcionarios, o como dirigentes de su partido.

Mencionó que revisará con el Secretario del Ayuntamiento la posibilidad de emitir una denuncia por peculado, y es que Ulises Pacheco, además de ser dirigente del PAN en Ciudad Juárez, también es funcionario de la SSPE como responsable de la oficina de Derechos Humanos, antisoborno, y Rendición de Cuentas de la SSPE.

Mientras que César Komaba, es el líder estatal del PAN, y subsecretario de Movilidad Estatal de la SSPE.

“Es una perversión que (Gilberto Loya) venga con ambos personajes, lo que no sabemos es en calidad de que lo hicieron, si fue como dirigentes de su partido, o de funcionarios de la SSPE”.

En cuanto al recorrido al que lo invitaron en la Torre Centinela, el alcalde señaló que cuando la terminen acudirá con mucho gusto, “si me invitan y si la terminan”, dijo con sarcasmo.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.