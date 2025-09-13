Para proteger el hábitat de la ardilla “Juancito”, cambian el Grito a las Banderas

Publicidad - LB2 -

Cruz Pérez Cuéllar, alcalde de Ciudad Juárez, informó que la modificación de la sede de la ceremonia del 15 de septiembre es a petición de la Semarnat para cuidar la fauna del lugar.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, anunció que finalmente la ceremonia del Grito de Independencia se llevará a efecto a un costado del Puente Internacional Córdova, en el Monumento a las Banderas.

Pérez Cuéllar, indico que esta decisión es resultado de la petición que la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) solicitara el cambio de sede para proteger el entorno de la Megabandera, en donde se encontraron 85 madrigueras activas de la ardilla terrestre de cola redonda, conocida localmente como “Juancito”.

El delegado de Semarnat, Jorge Raúl Almanza Muñoz, mencionó que la congregación de un gran número de personas, el ruido y la actividad general, perturbaría el hábitat natural de los animales.

Con esta acción, las autoridades municipales y federales buscan proteger a esta especie y asegurar su bienestar en la zona.

