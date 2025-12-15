Pagará Municipio becas para acceso a CECI a familias no derechohabientes del IMSS

Publicidad - LB2 -

Ayuntamiento destinará recursos en 2026 para apoyar el cuidado infantil y ampliar la cobertura del modelo federal

Ciudad Juárez (ADN/Arturo Hernández) – El Gobierno Municipal de Ciudad Juárez otorgará becas a familias no derechohabientes del IMSS para que sus hijas e hijos puedan acceder a los Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), a través del presupuesto que se destinará en 2026 a los Centros de Bienestar Infantil, informó el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar.

El alcalde explicó que actualmente siete CECI se encuentran en desarrollo en la ciudad y que existe el plan de construir uno más en la zona de Anapra, como parte de la expansión del modelo impulsado a nivel federal.

Precisó que para el próximo año se contempla un presupuesto de 34 millones de pesos, del cual una parte se destinará a apoyar a familias que requieren servicios de cuidado infantil, pero que no cuentan con afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social.

Pérez Cuéllar detalló que el esquema permitirá que menores de familias no derechohabientes sean incorporados a los CECI mediante becas municipales de 2 mil pesos mensuales por niña o niño, cubriendo el costo del servicio.

“Al pagar nosotros los costos de los cuidados, los menores tendrán los beneficios de los servicios del IMSS”.

El presidente municipal subrayó que este proyecto es resultado de los acuerdos alcanzados con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su reciente gira de trabajo por Ciudad Juárez, y forma parte de una estrategia conjunta para fortalecer el bienestar infantil y apoyar a madres y padres trabajadores en la frontera.

La medida busca ampliar la cobertura de los CECI, garantizar condiciones adecuadas de cuidado y educación temprana, y reducir las brechas de acceso a servicios para familias que no cuentan con seguridad social.

