Otorgaron estímulos a PAAE del Subsistema Federal en Ciudad Juárez

En reconocimiento al compromiso de 313 trabajadores, por 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40 años de servicio.

Ciudad Juárez, Chih .- Autoridades educativas y representantes sindicales, entregaron estímulos económicos y reconocimientos a 313 trabajadores que forman parte del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE) del subsistema federalizado, por sus 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40 años de servicio a la educación.

La directora general de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH), Teresa de Jesús López Ramírez, reconoció el esfuerzo y dedicación del personal que a lo largo de estos años ha sido fundamental para el buen funcionamiento de las escuelas.

Lo anterior, dijo, ya que se ve reflejado en el desarrollo de miles de niñas, niños y adolescentes en toda la entidad.

“A lo largo de sus años de servicio, ustedes han construido una misión educativa en nuestro estado, lo han hecho desde las aulas y los patios escolares, pero también desde los pasillos de nuestras oficinas administrativas, donde con disciplina y profesionalismo mantienen ese orden de los procesos que permiten que la educación no se detenga”, expresó.

La funcionaria resaltó que este año, 1,266 personas que se desempeñan en el sector educativo recibieron este reconocimiento a su esfuerzo y constancia, para lo cual se tuvo una inversión superior a los 36 millones de pesos.

A su vez, Erick Chaparro Rodríguez, en representación de la Sección 8 del SNTE, felicitó y agradeció al personal homenajeado por el trabajo y el esfuerzo que hace día con día y año tras año, para fortalecer las instituciones educativas, pues destacó que este reconocimiento es un gesto de agradecimiento a su entrega y profesionalismo.

