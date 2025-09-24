Otorgan “Reconocimiento al Mérito en el Servicio Público para Empleados al Servicio del Municipio de Juárez 2025”

Publicidad - LB2 -

En Sesión Extraordinaria de Cabildo, este día se otorgó el “Reconocimiento al Mérito en el Servicio Público para Empleados al Servicio del Municipio de Juárez, edición 2025” en las categorías de personal operativo, administrativo y adscrito a instituciones de seguridad pública.

Ciudad Juárez, Chih .- El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, destacó la labor de la Comisión de Trabajo y Previsión Social por llevar a cabo la convocatoria en la que se reconoce a los empleados municipales que destacaron con su esfuerzo y compromiso.

“El Gobierno es todas y todos aquellos que están sirviendo a la comunidad, sin embargo, en muchas ocasiones lo hacen desde el anonimato porque quienes damos la cara somos nosotros”, indicó el edil.

Dijo que este día es propicio para recordar que el Gobierno debe reconocer y agradecer a quienes están desde las diferentes trincheras trabajando por y para la ciudad.

“Gracias por su entrega, sacrificio y trabajo. Si los postularon es porque ven en ustedes dedicación y servicio. Venimos a servir, a trabajar para las y los juarenses y ustedes son una muestra de ello. Sigan poniendo el ejemplo, sigan inspirando”, expresó el alcalde.

El regidor y coordinador de la comisión, Pedro Matus Peña, felicitó a los galardonados y dijo “Nuestro compromisos va encaminado a proteger sus derechos laborales. Ustedes son el ejemplo de lo que significa trabajo con pasión y compromiso. Sigamos trabajando juntos con la misma energía y en conjunto”.

Las y los condecorados este año son: Iván Martín Torres Soto, Patricia Montes Zúñiga, Abdiel Ernesto Sánchez, María Judith Castillo Zaldívar, Miguel Ángel Quiñones López, Blanca Estela Muñiz Ostos, Demetrio Duarte Gaytán, Iván Martín Torres Soto, Óscar Martínez Pérez y Patricia Montes Zúñiga.

Cada uno de ellos agradeció la confianza y el apoyo de sus compañeros así como de la administración municipal. Asimismo, dijeron sentirse muy orgullosos del trabajo que llevan a cabo diariamente al servicio de la comunidad.

