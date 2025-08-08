Otorga J+ los primeros premios del sorteo “Paga a Tiempo y Gana en Grande”

Publicidad - LB2 -

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, reafirma su compromiso con los usuarios cumplidos, al entregar los primeros premios del sorteo “Paga a Tiempo y Gana en Grande”, con permiso de la SEGOB No. 20250131PS09, iniciativa creada para reconocer a quienes pagan puntualmente su recibo del agua.

Ciudad Juárez, Chih .- Para participar no es necesario inscribirse, ya que, con pagar a tiempo, el usuario queda automáticamente incluido en la tómbola.

Desde temprana hora, los ganadores del sorteo realizado el pasado 25 de julio, acudieron a recibir sus premios, que en esta primera entrega incluyeron dos motocicletas Italika, diez televisores Hisense de 40 pulgadas y diez celulares Samsung Galaxy A16.

El director ejecutivo de la J+, Sergio Nevárez, destacó la importancia de incentivar la cultura del pago puntual y reiteró que este sorteo es una forma de agradecer la confianza de los juarenses.

“Siempre mandamos promociones, convenios a las personas que se atrasan, pero nunca les damos un reconocimiento a aquellas personas que puntualmente están pagando su recibo, la cultura del bien pagar es un beneficio para toda la ciudadanía”, refirió.

Miguel Pineda, se ganó una motocicleta y dijo que cuando se enteró no lo creía, porque tenía pensado comprarse una moto para irse a su trabajo, y al salir con su premio, se dio cuenta que todo es real.

“Vine días antes para verificar porque no creía y me dijeron si está bien déjeme a información y venga a recogerla, si es cierto paguen sus recibos para que, tal vez mas delante les toque la suerte de ganar”, menciono.

En total, la J+ entregará dos automóviles Nissan March modelo 2025, seis motocicletas, treinta pantallas Hisense y treinta celulares, por lo que se invita a la comunidad a estar pendientes del próximo sorteo, que será el 26 de septiembre.

