Otorga Gobierno federal la Pensión Mujeres Bienestar a más de 3 millones de beneficiarias

Sheinbaum anuncia avances del programa para mujeres de 60 a 64 años.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó una asamblea en Puerto Morelos, Quintana Roo, donde confirmó que la Pensión Mujeres Bienestar ya alcanza a más de 3 millones de mexicanas de entre 60 y 64 años. El programa, uno de sus compromisos de campaña, otorga un apoyo bimestral de 3 mil pesos y forma parte de la estrategia federal para ampliar la cobertura social dirigida a mujeres en una etapa previa a la edad de pensión para adultos mayores.

Durante su intervención, la mandataria subrayó que el apoyo ya es una política consolidada en todo el país y destacó que responde a una demanda histórica para este sector de la población. Según lo dicho por Sheinbaum, el objetivo es reconocer el trabajo no remunerado y las desigualdades acumuladas que enfrentan las mujeres en esa etapa de la vida, especialmente quienes han tenido empleos informales o sin acceso a seguridad social.

En el mismo evento, la presidenta anunció la creación de Centros LIBRE para las Mujeres en todos los municipios del país. Estos espacios, explicó, están pensados para ofrecer talleres, actividades culturales, recreativas y servicios de orientación psicológica y jurídica, con el fin de fortalecer la participación comunitaria y brindar acompañamiento especializado. La propuesta busca convertirse en una red nacional que atienda necesidades de formación, seguridad y bienestar.

Sheinbaum también hizo referencia a las recientes reformas que adicionan días de izamiento de la bandera en honor a heroínas nacionales como Leona Vicario y Josefa Ortiz Téllez-Girón. Según la mandataria, estas modificaciones buscan visibilizar el papel histórico de las mujeres en la construcción del país y reforzar la identidad cívica desde una perspectiva más incluyente.

En el acto participó la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, quien exhortó a las mujeres de todo el país a acercarse a las dependencias de atención para conocer sus derechos y acceder a los programas vigentes. Entre los avances mencionados, destacó la distribución de la Cartilla de los Derechos de las Mujeres en lengua maya, una acción coordinada con el gobierno de Quintana Roo para ampliar el acceso a la información en comunidades indígenas.

La gobernadora Mara Lezama Espinosa señaló que la agenda federal para la igualdad impulsa un clima de rechazo al machismo y a la discriminación, destacando la importancia de que estas políticas se reflejen en los estados. Finalmente, una de las beneficiarias del programa, Martha Patricia, expresó su agradecimiento por la implementación del apoyo, afirmando que representa nuevas oportunidades para las mujeres en ese rango de edad y un reconocimiento a su contribución en distintos ámbitos de la sociedad.

