Organizan festejo navideño en Riberas del Bravo para más de mil niñas y niños

Publicidad - LB2 -

El evento se realizará el 11 de diciembre y contará con música, regalos y la presencia de Santa Bombero.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con el objetivo de llevar alegría y convivencia a una de las zonas más pobladas del suroriente de la ciudad, el Gobierno Municipal de Juárez prepara un festejo navideño en el fraccionamiento Riberas del Bravo, informó la titular de la Dirección de Desarrollo Urbano, Claudia Verónica Morales Medina.

El evento se celebrará el jueves 11 de diciembre en el estacionamiento de la Estación de Policía de Riberas del Bravo, en un horario de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, y estará encabezado por el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, y la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal, Rubí Enríquez.

- Publicidad - HP1

La funcionaria detalló que durante el evento se ofrecerán tamales y café para las familias asistentes, mientras que las niñas y niños de la zona recibirán juguetes de manos de Santa Bombero, personaje tradicional en estas celebraciones organizadas por dependencias del municipio.

Asimismo, se contará con presentaciones musicales y artísticas a cargo del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (Ipacult), que llevará números navideños para amenizar el encuentro comunitario.

Morales Medina indicó que se espera la asistencia de más de mil 50 niñas y niños que residen en Riberas del Bravo, quienes cada año participan en este tipo de eventos. “Estos festejos se han convertido en una tradición esperada por las familias, ya que representan una oportunidad para convivir y celebrar juntos la temporada”, expresó.

Para la organización del evento participaron representantes de Servicios Públicos, Protección Civil, Seguridad Vial y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), así como el titular de Atención Ciudadana en el Suroriente, Víctor Valencia Carrasco, quienes coordinarán las labores logísticas y de seguridad durante la jornada.

El Gobierno Municipal reiteró su compromiso de promover espacios de convivencia comunitaria y bienestar social, especialmente en sectores que históricamente han enfrentado condiciones de vulnerabilidad. Este tipo de actividades, señalaron, permiten fortalecer los lazos vecinales y acercar a las instituciones con las familias juarenses.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.