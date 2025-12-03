Organizan Duatlón Guadalupano en Riberas del Bravo este domingo 7 de diciembre

Publicidad - LB2 -

El evento deportivo y espiritual busca fomentar el ejercicio, la fe y la convivencia comunitaria en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con el lema “No tengas miedo, corre con fe, pedalea con esperanza”, este domingo 7 de diciembre se llevará a cabo la quinta edición del Duatlón Guadalupano en el fraccionamiento Riberas del Bravo, al oriente de Ciudad Juárez. La competencia, que combina ciclismo y carrera, es organizada por el Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física (IMDEJ) en coordinación con la Parroquia El Señor de los Milagros.

La salida está programada a las 8:00 de la mañana desde la Capilla San Juan Pablo II, ubicada en la calle Rivera del Salado. El circuito incluye un trayecto tipo off road que llegará hasta la estación de policía del sector, subirá al bordo y regresará al punto de partida para completar la transición entre bicicleta y carrera, dependiendo de la categoría en la que estén inscritos los participantes.

Las inscripciones están abiertas y tienen un costo de 350 pesos en modalidad individual, incluyendo un kit con playera, morral, número y medalla. Para equipos de dos integrantes el precio es de 600 pesos, y para equipos de tres, de 900 pesos, todos con los mismos beneficios. El registro puede realizarse a través del enlace: https://forms.gle/W62UVjHQPfULJJ696.

El duatlón contempla categorías que van desde la infantil hasta adultos, con recorridos que varían en distancia: 2.7 km para Infantil A, 4.4 km para Infantil B, 6.3 km en Juvenil, 14.5 km para Adultos A y hasta 23 km para Adultos B. Esta jornada no solo tiene un enfoque deportivo, sino también comunitario y espiritual, ya que cada edición se realiza como una ofrenda en honor a la Virgen de Guadalupe, bajo una atmósfera de oración y alegría, señalaron los organizadores.

Juan Carlos Escalante, director del IMDEJ, invitó a toda la ciudadanía a participar, destacando que quienes no cuenten con bicicleta podrán acceder a una prestada por el propio Instituto. “El compromiso es que asistan y hagan deporte. Esta es una de las formas en que seguimos promoviendo el deporte en todas las colonias de la ciudad, tal como lo ha instruido el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar”, expresó.

Como incentivo, los ganadores de la categoría mayor recibirán un premio en efectivo, cuyo monto será anunciado próximamente. Para las categorías infantiles y juveniles se entregarán trofeos y regalos. Al término del evento se llevará a cabo una verbena popular con antojitos mexicanos, abierta a toda la comunidad.

La finalidad del evento no solo es deportiva, sino también social. Lo recaudado será destinado a la construcción y sostenimiento de tres parroquias del sector, así como para cenas navideñas que se entregarán a familias de escasos recursos en la zona de Riberas del Bravo.

En la conferencia de prensa de presentación participaron el director del IMDEJ, Juan Carlos Escalante; el párroco Jesús Salinas; Mariano Alberto Villa, encargado de logística; Alexander Jackson, responsable de la ruta; y Karla Teresa García, representante de la Pastoral Deportiva. Todos coincidieron en que el Duatlón Guadalupano es una oportunidad para fortalecer tanto el cuerpo como el espíritu en una de las zonas más pobladas del municipio.

