Organiza DIF Municipal convivencia familiar para sus colaboradores

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio (DIF) organizó una convivencia especial para los trabajadores de la institución y sus familias, quienes disfrutaron de un alegre día de campo en las instalaciones del AquaDIF, un espacio pensado para la convivencia y el esparcimiento.

Ciudad Juárez, Chih .– El evento tuvo como objetivo reconocer el esfuerzo y dedicación del personal, al tiempo de fortalecer los lazos de unión y esparcimiento en un ambiente cien por ciento familiar.

El evento fue encabezado por el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar y su esposa y Presidenta del DIF, Rubí Enríquez, quienes agradecieron a cada uno de los presentes por la entrega, compromiso y dedicación que demuestran día a día en beneficio de las familias juarenses que más lo necesitan.

La señora Enríquez dio la bienvenida a las familias asistentes y expresó su orgullo por el trabajo que día a día realizan los colaboradores de la institución.

“Estamos muy orgullosos de su familia por su trabajo, por su esfuerzo, porque el trabajo que realizan es muy importante para el municipio. Muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros, con la familia DIF”, expresó.

Enríquez también agradeció el respaldo del Presidente Pérez Cuéllar, quien estuvo en la convivencia y compartió un mensaje breve. “Somos un Gobierno Municipal muy grande con mucha estructura y difícilmente nos vemos; por eso agradezco a Rubí por organizar este convivio y a ustedes por todo lo que hacen en favor de las familias juarenses. Que disfruten la tarde y que Dios los bendiga”, dijo el alcalde.

La convivencia incluyó actividades recreativas en un espacio acondicionado para el disfrute de las familias, reafirmando el compromiso del DIF Municipal de reconocer y valorar el esfuerzo de quienes trabajan a diario por el bienestar de la comunidad juarense.

