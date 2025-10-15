Movil - LB1A -
octubre 15, 2025
    Ofrecerán Taller de Compostaje en el vivero municipal de El Chamizal

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Agencias
    La Dirección de Parques y Jardines invita a la comunidad juarense a participar en el Taller de Compostaje, que se llevará a cabo el próximo viernes 17 de octubre, en el vivero municipal de El Chamizal, en un horario de 9:00 a 10:00 de la mañana.

    Ciudad Juárez, Chih .- El titular de la dependencia, Daniel Zamarrón Saldaña, destacó la importancia de fomentar este tipo de prácticas entre la ciudadanía.

    “Estamos invitando a la comunidad a que asista, aprenda y aplique este método que ayuda a la vegetación. La creación de composta es sumamente importante para el crecimiento, mantenimiento y creación de plantas en nuestra ciudad”, señaló el funcionario.

    El taller ofrecerá información práctica sobre cómo aprovechar los desechos orgánicos del hogar para producir composta, un recurso natural que mejora la salud del suelo y promueve el desarrollo de áreas verdes más sostenibles.

    Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 656-737-0230.

