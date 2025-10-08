Ofrecerán mañana la conferencia “la conexión entre las emociones y las enfermedades”

La Coordinación de Atención Ciudadana invita a la comunidad fronteriza a la conferencia magistral “La conexión entre las emociones y las enfermedades”.

Ciudad Juárez, Chih .- La titular de la dependencia, María Antonieta Mendoza Mendoza, informó que el evento será mañana jueves 9 de octubre en el Auditorio Benito Juárez, a las 4:00 de la tarde.

“La ponente será Arlin López, conferencista internacional, psicóloga especialista en el área de salud, desarrollo humano y motivación”, dio a conocer la funcionaria.

- Publicidad - HP1

“Con este tipo de actividades se busca fomentar la cultura de la prevención y la autoexploración, ofrecer información clara y accesible sobre factores de riesgo y detección temprana de enfermedades como el cáncer, además de motivar a las instituciones a fortalecer sus programas de salud y la sensibilización”, expresó.

Octubre es reconocido como el mes de la lucha contra el cáncer de mama a nivel internacional, por lo que el Gobierno Municipal llevará a cabo varias actividades para concientizar y sensibilizar sobre el tema; una de ellas es esta conferencia que se ofrece mañana jueves.