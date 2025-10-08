Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
octubre 8, 2025
    Publicidad - LB1B -
    octubre 8, 2025 | 17:21
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Ofrecerán mañana la conferencia “la conexión entre las emociones y las enfermedades”

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    La Coordinación de Atención Ciudadana invita a la comunidad fronteriza a la conferencia magistral “La conexión entre las emociones y las enfermedades”.

    Ciudad Juárez, Chih .- La titular de la dependencia, María Antonieta Mendoza Mendoza, informó que el evento será mañana jueves 9 de octubre en el Auditorio Benito Juárez, a las 4:00 de la tarde.

    “La ponente será Arlin López, conferencista internacional, psicóloga especialista en el área de salud, desarrollo humano y motivación”, dio a conocer la funcionaria.

    - Publicidad - HP1

    “Con este tipo de actividades se busca fomentar la cultura de la prevención y la autoexploración, ofrecer información clara y accesible sobre factores de riesgo y detección temprana de enfermedades como el cáncer, además de motivar a las instituciones a fortalecer sus programas de salud y la sensibilización”, expresó.

    Octubre es reconocido como el mes de la lucha contra el cáncer de mama a nivel internacional, por lo que el Gobierno Municipal llevará a cabo varias actividades para concientizar y sensibilizar sobre el tema; una de ellas es esta conferencia que se ofrece mañana jueves.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 044 | Alerta: Crisis Aduanal

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  ️ Los Analistas regresan con...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Continúa el apoyo a la ciudadanía con el programa Cruzada por tu familia

    El Gobierno Municipal, a través de la Dirección General de Desarrollo Social, llevó a...
    México

    Admite Gerardo Fernández Noroña haber viajado en avión privado y afirma que “se lo pagó Salinas Pliego”

    El senador defendió el uso del vuelo al asegurar que fue necesario por cuestiones...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.