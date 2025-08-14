Ofrecerán curso de lengua de señas mexicana

Publicidad - LB2 -

La Dirección de Atención a Organizaciones Religiosas invita el próximo martes 2 de septiembre al curso de lengua de señas mexicana, que se impartirá vía la plataforma digital Zoom, de 7:00 a 8:00 de la noche.

Ciudad Juárez, Chih .– El titular de la dependencia, David Medina Rodríguez, explicó que Milal Mission y Juventud para Cristo, serán los aliados en el proyecto que se va a iniciar, el cual será gratuito para todos.

“Ellos piden el apoyo para fortalecer esta convocatoria que se lanza este día”, dio a conocer el funcionario.

Mencionó que esta organización busca, a través de este curso orientado a las organizaciones religiosas, hacer más accesible los espacios de fe para ellos y poder apoyarlos en escuchar este tipo de mensajes.

Alejandra Jan, de Milal Misión México, explicó que este curso iniciará en septiembre y será durante 12 semanas todos los días martes.

Dijo que se pedirá solo el requisito de inscribirse, ya que ese tiene un cupo limitado, además de que no hay límite de edad, pero se pide que sean personas mayores de 15 años.

“Los interesados se tendrán que poner en contacto con la Dirección de Atención a Organizaciones Religiosas al número de teléfono 656-215-1551, o bien, en las oficinas de la dependencia, en la avenida Adolfo López Mateos 250, colonia Monumental, para poder acceder a la beca”, agregó.

Por su parte, Jungki Kim, secretario general de Milal Mission America, expresó su agradecimiento por tomar en cuenta a la organización para este curso, ya que trabaja en alrededor de 20 regiones en diferentes partes.

Los registros ya están abiertos desde hoy; los cursos arrancan el próximo martes 2 de septiembre.

