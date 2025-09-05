Ofrecen descuentos en liquidación de viviendas

Publicidad - LB2 -

El apoyo incluye un 30 por ciento de deducción al saldar créditos de vivienda o lote.

Ciudad Juárez, Chih .- Con el objetivo de beneficiar a las familias juarenses, el Gobierno del Estado, a través de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi), ofrecerá descuentos para el pago de créditos en viviendas y lotes durante los próximos meses.

Este esquema ofrece a la población la oportunidad de saldar sus deudas de manera accesible, sin perjudicar su economía, al otorgar un 30 por ciento de descuento en la liquidación del crédito de vivienda o lote.

Además, un 40 por ciento en la liquidación anticipada de créditos no vencidos de vivienda o lote y hasta 50 por ciento en casos especiales.

Óscar Lozoya, delegado de la Coesvi, informó que este descuento será de gran ayuda para las familias que cuentan con un financiamiento, tanto para las que están al corriente de aportaciones, como para las que tienen saldos vencidos.

“Estamos acatando la instrucción de nuestra gobernadora Maru Campos, de ofrecer beneficios y apoyos para los ciudadanos, en algo tan importante como su patrimonio”, dijo el funcionario.

El descuento aplica únicamente para las viviendas construidas por el Gobierno del Estado por medio de la Coesvi, o antes conocido como Instituto de la Vivienda.

Específicamente en Ciudad Juárez, las colonias donde aplicará el esquema son: Héroes de la Revolución, Terrenos Nacionales, Mezquital I, II y III; los Ojitos, Morelos I, II y III; Águilas de Zaragoza I, II, III, Praderas del Sauzal, Dunas y Sicomoro del Norte.

Las y los interesados deberán acudir a la Representación del Gobierno del Estado, ubicada en la calle Abraham Lincoln #1320, fraccionamiento Córdova Américas, o comunicarse al teléfono 629 33 00 extensión 55973; por mensajes de texto o voz al WhatsApp 656 81809888, o en las redes sociales de Coesvi Zona Norte.

