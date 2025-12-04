Ofrecen 50% de descuento en recargos por renovación de licencias de funcionamiento

Publicidad - LB2 -

Durante diciembre, el trámite deberá realizarse de forma presencial en las oficinas de Desarrollo Urbano y Tesorería.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con el propósito de incentivar la regularización de negocios y facilitar el cumplimiento de obligaciones municipales, el Gobierno Municipal de Ciudad Juárez anunció un descuento del 50 por ciento en recargos por la renovación de licencias de funcionamiento durante el mes de diciembre. La medida está dirigida a personas físicas y morales con adeudos acumulados ante la Dirección de Desarrollo Urbano.

En conferencia de prensa, Claudia Verónica Morales Medina, titular de Desarrollo Urbano, informó que el beneficio se aplica en coordinación con la Dirección de Ingresos de la Tesorería, y está diseñado para apoyar a quienes por diversas razones no han podido mantener actualizada su licencia, requisito fundamental para operar de manera legal en el municipio.

“Estamos promoviendo este descuento para que los contribuyentes con adeudos se acerquen, regularicen su situación y continúen con sus actividades económicas sin contratiempos legales”, señaló Morales Medina. Agregó que la intención es cerrar el año con un mayor número de establecimientos formalizados y fomentar la cultura del cumplimiento entre comerciantes y empresarios locales.

Para acceder al beneficio, los interesados deben acudir a las oficinas de Desarrollo Urbano, ubicadas en calle Pino Suárez, en la Zona Centro, y presentar la solicitud de licencia de funcionamiento, así como el documento vigente de uso de suelo y, cuando aplique, la hoja de inspección de Protección Civil. En el lugar se les informará sobre el monto total del adeudo y el procedimiento para acceder al descuento en recargos.

Blanca Dolores Romero, directora de Ingresos, puntualizó que este descuento únicamente se puede aplicar en las cajas de la Tesorería Municipal y que el trámite debe realizarse de manera presencial, debido a los requisitos de validación documental y cálculo del adeudo.

La funcionaria invitó a comerciantes, prestadores de servicios y empresarios a aprovechar este incentivo, que además de brindar un ahorro económico, les permitirá operar en regla y evitar sanciones o clausuras en caso de inspecciones. “Queremos que estén regularizados, que aprovechen esta oportunidad que solo estará vigente durante este mes”, concluyó.

Esta estrategia se suma a otras acciones implementadas por el Gobierno Municipal para mejorar la recaudación sin afectar de forma severa a los contribuyentes, al tiempo que promueve la formalidad como base del desarrollo económico local.

