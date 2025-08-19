Ofrece Seguridad Vial servicio de grúas las 24 horas

Publicidad - LB2 -

La Coordinación General de Seguridad Vial recuerda a la comunidad el servicio gratuito de las grúas de Auxilio Vial, que se encuentra disponible para apoyar a los conductores en situaciones de emergencia, las 24 horas, los 7 días de la semana.

Ciudad Juárez, Chih .- Este servicio tiene como principal objetivo ofrecer asistencia rápida y segura a quienes así lo soliciten, por lo que desde el pasado mes de julio a la fecha, cuando comenzó dicho programa, se han dado 838 servicios de grúa a la ciudadanía.

Por otro lado y como dato adicional, esta dependencia municipal informa que desde su implementación en octubre de 2022 a la fecha, los servicios de Auxilio Vial acumulan más de 51 mil apoyos otorgados a los automovilistas.

Para solicitar el apoyo del servicio de grúas proporcionado por el Departamento de Auxilio Vial, las y los conductores pueden comunicarse al número de teléfono 656-825-3560.

Seguridad Vial recomienda a los conductores, en caso de emergencia:

Mantener la calma y encender las luces intermitentes.

Colocar el triángulo de seguridad, si es posible.

No abandonar el vehículo en zonas de alto riesgo.

Esperar la llegada de la grúa en un lugar seguro.

Con esta clase de servicios, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de proteger la seguridad y el bienestar de las familias juarenses en todo momento.

