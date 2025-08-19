Movil - LB1 -
    agosto 19, 2025 | 13:37
    Juárez / El Paso

    Ofrece Seguridad Vial servicio de grúas las 24 horas

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    La Coordinación General de Seguridad Vial recuerda a la comunidad el servicio gratuito de las grúas de Auxilio Vial, que se encuentra disponible para apoyar a los conductores en situaciones de emergencia, las 24 horas, los 7 días de la semana.

    Ciudad Juárez, Chih .- Este servicio tiene como principal objetivo ofrecer asistencia rápida y segura a quienes así lo soliciten, por lo que desde el pasado mes de julio a la fecha, cuando comenzó dicho programa, se han dado 838 servicios de grúa a la ciudadanía.

    Por otro lado y como dato adicional, esta dependencia municipal informa que desde su implementación en octubre de 2022 a la fecha, los servicios de Auxilio Vial acumulan más de 51 mil apoyos otorgados a los automovilistas.

    Para solicitar el apoyo del servicio de grúas proporcionado por el Departamento de Auxilio Vial, las y los conductores pueden comunicarse al número de teléfono 656-825-3560.

    Seguridad Vial recomienda a los conductores, en caso de emergencia:

    • Mantener la calma y encender las luces intermitentes.
    • Colocar el triángulo de seguridad, si es posible.
    • No abandonar el vehículo en zonas de alto riesgo.
    • Esperar la llegada de la grúa en un lugar seguro.

    Con esta clase de servicios, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de proteger la seguridad y el bienestar de las familias juarenses en todo momento.

