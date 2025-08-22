Ofrece Seguridad Vial los cursos de manejo defensivo los fines de semana

Publicidad - LB2 -

Con el fin de proporcionar las herramientas necesarias y conocimientos básicos al momento de conducir, la Coordinación General de Seguridad Vial, a través del Departamento de Educación Vial, invita a los cursos de manejo defensivo que se imparten durante los fines de semana.

Ciudad Juárez, Chih .- Los interesados en obtener estas platicas pueden acudir los sábado y domingos a las instalaciones de la Escuela Vial, ubicada en Heroico Colegio Militar, casi con avenida Universidad, de las 11:00 a las 13:00 horas; solo se debe llevar una credencial de identificación y estar 15 minutos antes del inicio de las charlas.

Estas capacitaciones son gratuitas y preparan a los jóvenes en temas de interés como el Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, así como las causas principales de los percances viales y cómo evitarlos.

- Publicidad - HP1

Se aclara que estos cursos no son válidos para el trámite de la licencia de conducir, sin embargo, contribuyen para la aprobación del examen que se realiza para el mismo.

La corporación trabaja “Por una mejor cultura vial”, con el fin de disminuir incidentes, crear conciencia y responsabilidad al momento de transitar por las diversas vialidades de nuestra ciudad.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.