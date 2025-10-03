Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    octubre 3, 2025 | 12:57
    octubre 3, 2025 | 12:57
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Ofrece Seguridad Vial cursos de manejo básico durante fin de semana

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    Con el fin de contar con las herramientas necesarias y conocimientos básicos sobre el Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, la Coordinación General de Seguridad Vial, a través del departamento de Educación Vial, invita a la ciudadanía en general al curso básico de manejo.

     

    Ciudad Juárez, Chih .- Los interesados en estas charlas pueden acudir sábado o domingo de las 11:00 a las 13:00 horas, en las instalaciones de la Escuela Vial, ubicada en Heroico Colegio Militar, casi con avenida Universidad. Como únicos requisitos se debe acudir 15 minutos antes de la hora establecida y con una identificación.

    - Publicidad - HP1

    Durante la capacitación, los agentes abordan temas de prevención de accidentes, las causas que los provocan y cómo evitarlos, así como las normas de tránsito y la importancia de conocer la responsabilidad vial. Cabe mencionar que en lo que va de este año se han impartido 53 cursos, los cuales han beneficiado a 663 personas.

    La corporación trabaja “Por una mejor cultura vial” con el fin de disminuir incidentes, crear conciencia y responsabilidad social al momento de transitar por las diversas vialidades de nuestra ciudad.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    A CONTRALUZ 033 | Proveduría en Frontera con Luis Felipe Quintana

    En este episodio de A CONTRALUZ, hablamos de la Preveeduría en la Frontera con...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    En la Salud

    Realizarán diferentes actividades por el Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama

    Se efectuarán acciones encaminadas a la detección temprana de este padecimiento. Chihuahua, Chih .- El...
    Telón

    Mujeres llenan de voz y memoria la presentación del libro ¿Y si te hablo de mí?

    Con una gran asistencia, el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal (MAHCH)...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.