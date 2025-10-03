Ofrece Seguridad Vial cursos de manejo básico durante fin de semana

Publicidad - LB2 -

Con el fin de contar con las herramientas necesarias y conocimientos básicos sobre el Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, la Coordinación General de Seguridad Vial, a través del departamento de Educación Vial, invita a la ciudadanía en general al curso básico de manejo.

Ciudad Juárez, Chih .- Los interesados en estas charlas pueden acudir sábado o domingo de las 11:00 a las 13:00 horas, en las instalaciones de la Escuela Vial, ubicada en Heroico Colegio Militar, casi con avenida Universidad. Como únicos requisitos se debe acudir 15 minutos antes de la hora establecida y con una identificación.

Durante la capacitación, los agentes abordan temas de prevención de accidentes, las causas que los provocan y cómo evitarlos, así como las normas de tránsito y la importancia de conocer la responsabilidad vial. Cabe mencionar que en lo que va de este año se han impartido 53 cursos, los cuales han beneficiado a 663 personas.

La corporación trabaja “Por una mejor cultura vial” con el fin de disminuir incidentes, crear conciencia y responsabilidad social al momento de transitar por las diversas vialidades de nuestra ciudad.

