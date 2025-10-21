Ofrece Salud Municipal servicios y orientación médica a trabajadores y familias juarenses

Publicidad - LB2 -

Con el propósito de promover la prevención y el cuidado integral de la salud entre la población juarense, la Dirección de Salud Municipal llevó a cabo diversas actividades durante el fin de semana a través del Centro de Salud Urbano B.

Ciudad Juárez, Chih .- El 16 de octubre se ofreció una charla sobre manejo de emociones dirigida al personal de la empresa Smart Aeropuerto, mientras que el viernes 17 se instaló un módulo informativo en la maquiladora Wistron México, donde se difundieron temas de salud preventiva.

Como parte de las “Cruzadas por Juárez, Atención a las Causas, Ciudad Juárez por la Paz”, el sábado se brindaron atenciones médicas en la comunidad de El Sauzal, donde se registraron 105 servicios, se distribuyeron 105 condones y 105 folletos informativos. De los beneficiarios, 55 fueron hombres y 50 mujeres.

- Publicidad - HP1

Daphne Patricia Santana Fernández, titular de la dependencia, expresó que en las brigadas médicas se realizan estudios de antropometría, presión arterial, tipo de sangre, glucosa, colesterol, triglicéridos, antígeno prostático, VIH, sífilis, hepatitis C y densitometría ósea, además de ofrecer atención psicológica a quien lo requiere.

Asimismo, durante las jornadas se aplicaron vacunas contra el sarampión, reforzando las acciones preventivas en beneficio de la salud pública, añadió la funcionaria.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.