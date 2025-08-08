Ofrece Participación Ciudadana plática a las OSC

Publicidad - LB2 -

Con el objetivo de impulsar y fortalecer el trabajo de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), este día se llevó a cabo una reunión en la que la Dirección de Participación Ciudadana les dio a conocer detalles sobre el Fondo de Impulso 2025.

Ciudad Juárez, Chih .- “La presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio (DIF), Rubí Enríquez Parada, encabezó la plática con más de 90 representantes de las OSC, para informarles sobre este fondo que es para apoyarlas”, dijo el director de Participación Ciudadana, Sebastián Aguilera Brenes.

El funcionario indicó que la actividad se realizó de manera dinámica, ya que la participación de las y los presentes fue enriquecedora al momento de dar a conocer sus dudas y sugerencias respecto a los lineamientos y requisitos de la convocatoria que este año cuenta con un monto de 40 millones de pesos.

“Cada una de las OSC efectúan una labor muy importante en la comunidad, es por ello que el Gobierno Municipal busca dar este apoyo con el que se pretende incidir en la población de zonas intervenidas con proyectos de salud preventiva, educación y capital social”, destacó.

La recepción de proyectos cierra el viernes 15 de agosto del presente año. Para consultar las bases se puede ingresar a la página oficial de Municipio de Juárez en el apartado Participación Ciudadana/registro de organizaciones de la sociedad civil.

