Ofrece J+ suspensión temporal para evitar rezago en cuentas

Recomiendan realizar este trámite cuando la propiedad estará en desuso por un largo período.

Ciudad Juárez, Chih .- La J+ trabaja todos los días para garantizar el servicio y a su vez apoyar a la comunidad, por lo que uno de los trámites que ofrece a los usuarios es la suspensión temporal del servicio de agua potable y drenaje para detener la facturación en propiedades que se encuentran desocupadas o sin uso, evitando que las cuentas se acumulen y se vuelvan impagables.

José Luis López Martell, vocero de la Dirección Comercial de la J+, explicó que en ocasiones los usuarios desocupan su propiedad sin avisar a la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez y debido al cobro de cuota mínima, la cuenta aumenta; por lo que se hace el llamado a suspender el servicio cuando este no se vaya a utilizar por largos períodos.

“Conocemos la dinámica de Ciudad Juárez, entonces muchas personas regresan a sus tierras de origen, ya sea centro o sur de la república o personas que van al extranjero a trabajar, que no tienen interés ni en rentar la casa ni en venderla, entonces queda en desuso y solicitan este trámite para que no se les genere un rezago en esas cuentas, generalmente porque la gente se va de la ciudad”, comentó López Martell.

En Ciudad Juárez existen actualmente 6 mil 219 cuentas suspendidas, el trámite se puede realizar en las oficinas de la J+ de Sanders y Salvárcar, sólo hay que cumplir con cinco requisitos, los cuales son tener cero adeudos, que la propiedad esté desocupada y sin uso, que la toma esté visible, que el trámite lo realice el titular de la cuenta y que se cubra el costo de 239 pesos por la suspensión temporal.

