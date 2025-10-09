Ofrece Financiera para el Bienestar sus servicios en Atención Ciudadana del Suroriente

Financiera para el Bienestar (antes Telecomm), ofrece sus servicios en Atención Ciudadana del Suroriente, de lunes a viernes en un horario de 8:00 de la mañana a 2:30 de la tarde.
Ciudad Juárez, Chih .- El titular de la dependencia, Víctor Mario Valencia Carrasco, informó que los interesados pueden acudir a hacer pagos de servicio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Telmex, Dish, Total Play, Coppel, Fovissste, Infonavit y recargas telefónicas, entre otros trámites.
Además, dijo que se ofrecen los servicios de bancos Santander, Banorte, HSBC y NU.
“También se puede hacer envío y recepción de remesas nacional e internacional, así como gestión de tarjeta de débito de Financiera para el Bienestar”, explicó.
“La intención es acercar todos estos servicios a los habitantes del suroriente de la ciudad”, dijo Valencia Carrasco.
Los interesados pueden acudir a las instalaciones de la dependencia ubicada en la avenida del Valle #156, en la colonia Zaragoza.
