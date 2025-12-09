Ofrece Dr. Vagón atención médica gratuita y especializada en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Consulta, estudios y medicamentos sin costo para quienes no tienen acceso a servicios médicos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El tren de la salud, mejor conocido como Dr. Vagón, llegó a Ciudad Juárez con el objetivo de brindar atención médica integral, gratuita y de calidad a la población que carece de acceso a servicios de salud. Desde el pasado martes 9 de diciembre, el convoy médico se encuentra instalado en las instalaciones de Ferromex, donde permanecerá hasta el sábado 13, ofreciendo consultas, estudios clínicos, medicamentos y seguimiento a pacientes en situación vulnerable.

El proyecto, impulsado por Fundación Grupo México en coordinación con autoridades locales, ha contado con el respaldo del Gobierno Municipal 2024-2027, encabezado por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar. Entre los apoyos brindados por la administración municipal destacan el traslado gratuito de pacientes provenientes de colonias apartadas, así como la instalación de infraestructura auxiliar para facilitar el acceso a los servicios.

Desde las 6 de la mañana, decenas de ciudadanos comienzan a formarse para ser atendidos. Los servicios incluyen consulta general, exámenes de laboratorio, entrega inmediata de resultados, surtimiento de recetas médicas sin costo y canalización a centros de salud municipales para dar continuidad a los tratamientos. Para muchos, esta es una oportunidad única de recibir atención especializada que, por razones económicas o de cobertura institucional, normalmente no estaría a su alcance.

Uno de los espacios con mayor demanda ha sido el Vagón de la Mujer, donde se atienden principalmente mujeres de entre 35 y 65 años. Ahí se ofrecen servicios ginecológicos, atención prenatal, estudios de papanicolaou, asesoramiento sobre el climaterio y mastografías para la detección temprana de cáncer de mama, uno de los padecimientos con mayor incidencia entre la población femenina de la región.

La directora de Salud Municipal, Daphne Patricia Santana Fernández, destacó que los servicios están orientados a quienes más lo necesitan, mientras que la coordinadora de Atención Ciudadana, María Antonieta Mendoza Mendoza, subrayó que el presidente municipal instruyó un operativo especial para garantizar que las personas con más dificultades de acceso puedan beneficiarse del programa. Como parte del esfuerzo, también se repartieron alimentos ligeros como fruta y café a los asistentes que deben presentarse en ayunas para los estudios médicos.

El Dr. Vagón ha sido recibido con una amplia participación ciudadana, y muchos beneficiarios han manifestado su gratitud. Tal es el caso de Guadalupe Quintana, residente de la colonia 15 de Enero, quien pudo atender su problema visual gracias a la atención gratuita. “Estoy muy agradecida, estos servicios nos ayudan mucho, sobre todo a quienes no tenemos seguro. Me avisaron por redes sociales que ya estaba aquí y no dudé en venir”, expresó.

Este esfuerzo representa una muestra del potencial que tienen las alianzas entre iniciativa privada, gobierno local y organizaciones civiles para reducir las brechas de acceso a la salud, especialmente en ciudades como Ciudad Juárez, donde gran parte de la población se enfrenta a condiciones precarias y limitaciones en la cobertura médica institucional.

