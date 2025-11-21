Ofrece Dirección de Limpia leña gratuita para apoyar a familias juarenses durante el invierno

Publicidad - LB2 -

El recurso puede recogerse en el Relleno Sanitario de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con el propósito de apoyar a las familias que enfrentan el descenso de temperaturas durante la temporada invernal, la Dirección General de Servicios Públicos Municipales, a través de la Dirección de Limpia, ofrece leña gratuita a la población juarense. El recurso se encuentra disponible en el Centro de Acopio del Relleno Sanitario, de lunes a viernes en horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, explicó que esta acción busca brindar un apoyo directo a quienes utilizan leña como combustible para calentadores o estufas en sus hogares. Subrayó que se trata de un esfuerzo conjunto con otras dependencias municipales, como parte de la estrategia Cruzada Contra el Frío, impulsada por la Dirección de Ecología y la Dirección General de Centros Comunitarios.

“El objetivo es beneficiar a las personas que más lo necesitan, sobre todo en zonas donde las bajas temperaturas afectan de manera más severa y no se cuenta con otros sistemas de calefacción”, expresó Solís Kanahan, al invitar a la ciudadanía a hacer uso de este recurso gratuito.

La leña disponible en el Centro de Acopio proviene del procesamiento de residuos de poda y limpieza urbana, lo que además representa una forma de aprovechamiento sustentable de los residuos verdes recolectados por la Dirección de Limpia a lo largo del año. Esta reutilización también contribuye a reducir el volumen de desechos que llegan al Relleno Sanitario.

Este servicio se suma a las acciones del Gobierno Municipal para atender a la población vulnerable ante las condiciones climáticas extremas. A través de distintos programas, se busca proporcionar abrigo, asistencia médica, resguardo en albergues y ahora, también, insumos para calefacción casera.

La Dirección de Limpia exhortó a los interesados a acudir directamente al Centro de Acopio con vehículo propio y tomar las precauciones necesarias para el traslado seguro de la leña. En caso de requerir más información, los ciudadanos pueden comunicarse a los teléfonos oficiales de la dependencia o consultar las redes sociales del Gobierno Municipal.

Con este tipo de iniciativas, el Municipio de Juárez reafirma su compromiso de estar cerca de la comunidad durante los meses de invierno, promoviendo acciones solidarias que respondan a las necesidades reales de la población.

