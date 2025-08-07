Ofrece DIF Municipal pláticas informativas del Fondo de Impulso a las Organizaciones de la Sociedad Civil 2025

Publicidad - LB2 -

Con el objetivo de brindar orientación y resolver dudas, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Juárez (DIF) y la Dirección de Participación Ciudadana dieron inicio a las pláticas informativas del Fondo de Impulso a las Organizaciones de la Sociedad Civil 2025.

Ciudad Juárez, Chih .- Esta es la segunda edición consecutiva de la convocatoria, implementada en 2024 por la actual Administración Municipal, con una bolsa de 40 millones de pesos para apoyar proyectos sociales impulsados por asociaciones civiles comprometidas con el bienestar comunitario.

La convocatoria estará abierta del 4 al 15 de agosto y los resultados se darán a conocer el viernes 22 de agosto.

- Publicidad - HP1

Las bases completas pueden consultarse en: https://juarez.gob.mx/participacion-ciudadana/registro-de-organizaciones-de-la-sociedad-civil/.

Para más información comunicarse al teléfono 737-0000, extensión 700 488, en un horario de lunes a viernes de ocho de la mañana a tres de la tarde.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.