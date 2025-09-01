Ofrece Centros Comunitarios diferentes talleres

Publicidad - LB2 -

La Asociación Civil Manos Cenizas, en colaboración con la Dirección General de Centros Comunitarios, ofrece a toda la ciudadanía diversos talleres a partir de este lunes 1 de septiembre.

Ciudad Juárez, Chih .- El titular de la dependencia, Luis Fernando Rodríguez Giner, dio a conocer que hoy dan inicio estos nuevos talleres.

“En los comunitarios de Puerto la Paz y Anapra se impartirá el taller desarrollo de habilidades para la vida e iniciativa personal; en el Luis Olague el de elaboración de piñatas tradicionales”, indicó.

Comentó que en el Centro Comunitario Manuel Valdez y en el Frida Kahlo serán las clases del taller de pintura en cerámica tradicional y en el Satélite el de elaboración de gelatinas artísticas.

Añadió que en el Centro Comunitario Granjas Unidas impartirán yoga comunitaria; en el San Antonio, guitarra popular para jóvenes y adultos; en el comunitario Francisco Villarreal y La Montada, ventas en redes sociales.

“En el Centro Talamás Camandari se dan los cursos de grafiti positivo y expresión urbana; en Rincones de Salvárcar y en el Centro Comunitario Eréndira, el taller integral para adultos mayores, bienestar y participación ciudadana”, mencionó.

El funcionario indicó que en el comunitario Díaz Ordaz será el taller de fotografía digital básica.

Agregó que estos cursos son gratuitos; quien desee más información puede acudir al Centro Comunitario más cercano o comunicarse vía WhatsApp al número de teléfono 656-150-0021.

