Ofrece Cecati certificación oficial para reconocer competencias laborales

El proceso ROCO avalado por la SEP permite acreditar experiencia y mejorar el perfil profesional

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar destacó la labor que realizan los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial (Cecati) en Ciudad Juárez, al subrayar que cuentan con instalaciones especializadas, personal docente capacitado y herramientas de primer nivel para fortalecer el perfil laboral de la población mediante cursos y procesos de evaluación con reconocimiento oficial.

El subdirector de la Dirección General del Cecati, Jacinto Borja Castro, informó que estas instituciones ofrecen el servicio de Reconocimiento Oficial de la Competencia Ocupacional (ROCO), un mecanismo avalado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) que permite a las personas obtener un certificado oficial que respalda formalmente sus conocimientos y experiencia laboral.

Explicó que el proceso está dirigido a personas que ya dominan un oficio o especialidad, quienes pueden acreditar sus competencias mediante una evaluación teórica y práctica. Una vez aprobada, el certificado escolar es entregado en un plazo aproximado de cinco días hábiles.

El examen ROCO puede solicitarse en los Cecati 87, 19 y 199, tiene un costo de 897 pesos, se aplica en un solo día y no requiere pago de inscripción. Entre las más de 20 especialidades disponibles se encuentran soldadura, mecánica automotriz, electricidad, alimentos y bebidas, coctelería, preparación de alimentos, carrocería y pintura, electrónica, mecatrónica, asistencia ejecutiva e inglés.

Para acceder a la evaluación, los requisitos son tener 15 años o más, saber leer y escribir, y presentar acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio y certificado del último grado de estudios.

Borja Castro señaló que contar con un certificado oficial representa una ventaja competitiva en el mercado laboral, ya que mejora las oportunidades de empleo y valida de manera institucional los conocimientos adquiridos, al reiterar que el Cecati tiene como objetivo impulsar la capacitación para el trabajo y el desarrollo profesional de la población juarense.

