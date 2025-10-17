Ofrece alcalde coordinación a la JMAS para concluir trabajos en la calle Lerdo

Publicidad - LB2 -

Reitera Pérez Cuéllar que la intención es que las obras queden listas y dejen de causar molestia a la ciudadanía que tiene la necesidad de circular por el lugar.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- Cruz Pérez Cuéllar, alcalde de esta frontera, llamó a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) a coordinarse para concluir las obras de la avenida Lerdo, luego de siete meses de trabajos.

Días atrás, Sergio Nevárez, director ejecutivo de la JMAS, difundió un video donde culpaba al Municipio de no permitir finalizar los trabajos en la avenida Lerdo.

Ante esta situación, el alcalde respondió, y aceptó que autorizó a Desarrollo Urbano suspender la obra debido a la falta de un permiso y con la intención de presionar para que concluyeran los trabajos por el entorpecimiento en la movilidad de los juarenses que tienen la necesidad de circular por el lugar.

Dijo que su único interés es que la obra termine, y que acordaron con la empresa que realiza la obra para finalizarla dentro de una semana y al cumplir con el permiso, les autorizaron continuar.

“La verdad es que nos hubiera gustado que esa atención que hoy le pone Sergio (Nevárez) se la hubiera puesto hace siete, ocho meses que tienen los trabajos. Pero bueno, insisto, nuestro objetivo es que se termine ya esa obra”, apuntó.

Reiteró que su única intención es que las obras queden listas y dejen de causar molestia a la ciudadanía.

