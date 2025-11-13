Oficinas municipales cerrarán el lunes 17 de noviembre por aniversario de la Revolución Mexicana

Publicidad - LB2 -

Con motivo de la conmemoración del 115 aniversario de la Revolución Mexicana, el próximo lunes 17 de noviembre serán suspendidas las actividades en las oficinas del Gobierno Municipal, incluyendo las dependencias descentralizadas, informó Carlos Israel Nájera Payán, coordinador general de Comunicación Social.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Staff) .- El funcionario exhortó a la ciudadanía a tomar sus previsiones y realizar trámites presenciales a más tardar este viernes 14, o bien, esperar hasta el martes 18 de noviembre, cuando se reanuden las labores en los horarios habituales.

Asimismo, precisó que el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, mantendrá actividades públicas y privadas durante el día feriado, incluyendo su conferencia de prensa semanal.

- Publicidad - HP1

Nájera Payán puntualizó que las áreas de atención esencial como:

Seguridad Pública Municipal

Coordinación de Seguridad Vial

Protección Civil

Departamento de Bomberos

Unidad de Rescate

Finalmente, recordó que el jueves 20 de noviembre, fecha oficial del aniversario de la Revolución Mexicana, las oficinas sí abrirán con normalidad, y en paralelo se llevará a cabo el Desfile Cívico-Deportivo, por lo que también se recomienda tomar precauciones ante posibles cierres viales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.