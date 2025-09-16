¿Octavio Paz dijo “gritan por espacio de una hora para callar el resto del año”?

Publicidad - LB2 -

La frase atribuida a Octavio Paz circula cada septiembre, pero no aparece en su obra registrada.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Cada año, en los días previos al 15 de septiembre, una frase atribuida al Nobel mexicano Octavio Paz inunda redes sociales: “Pobres mexicanos que cada 15 de septiembre gritan por espacio de una hora, para callar el resto del año.” El mensaje es potente, provocador y crítico, pero, ¿realmente lo dijo o escribió Paz? Una revisión profunda de fuentes académicas y documentales indica que no.

Octavio Paz, premio Nobel de Literatura en 1990, fue un intelectual prolífico, crítico del sistema político mexicano y agudo observador de la cultura nacional. Su obra incluye ensayos, poesía y artículos periodísticos, muchos de los cuales expresan una profunda preocupación por el autoritarismo, la alienación y el papel del mexicano frente al poder. Sin embargo, no existe registro oficial, académico o periodístico que respalde que esa frase haya sido escrita o pronunciada por él.

Diversas instituciones como la Fundación Octavio Paz, el Colegio Nacional —del cual fue miembro—, y medios de verificación como Verne de El País, Animal Político y El Sabueso de El Universal, han investigado la autoría de esta frase en múltiples ocasiones desde 2016. En todos los casos, concluyeron que no hay ninguna fuente verificable que la vincule con el escritor. No aparece en obras clave como El laberinto de la soledad, Posdata, El ogro filantrópico ni en su trabajo periodístico recopilado.

El contenido de la frase sí guarda relación con las temáticas que Paz abordó en su carrera, particularmente la crítica al conformismo y la falta de participación cívica. No obstante, el estilo directo, casi panfletario, contrasta con el tono más ensayístico y complejo que caracteriza su prosa. Es común que frases críticas o impactantes sean falsamente atribuidas a figuras respetadas para ganar legitimidad o viralidad, y este caso parece seguir esa lógica.

Además, no se ha encontrado ningún testimonio, entrevista o grabación pública en la que Paz haya dicho esta frase. En los repositorios de la UNAM, la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y el archivo de la Revista Vuelta, fundada por el propio autor, no hay rastro del citado enunciado. Tampoco en las versiones digitales de sus discursos como embajador ni en entrevistas posteriores a su renuncia al servicio diplomático tras la matanza de Tlatelolco en 1968.

El fenómeno de las frases falsas es un fenómeno documentado, particularmente en fechas patrias o momentos políticamente álgidos. La fuerza simbólica de Paz como figura crítica del sistema ha sido explotada en múltiples ocasiones para validar discursos ajenos, y su nombre ha sido utilizado para firmar mensajes que probablemente no compartía o al menos no formuló en esos términos.

VEREDICTO: FALSO

La frase “Pobres mexicanos que cada 15 de septiembre gritan por espacio de una hora, para callar el resto del año” no fue dicha ni escrita por Octavio Paz. No existen fuentes documentales, editoriales ni testimonios que lo respalden. Su estilo y contexto tampoco coinciden con la obra del Nobel mexicano.

