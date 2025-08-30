Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    agosto 30, 2025 | 14:18
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Obras responden a las necesidades de la comunidad: alcalde

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    El objetivo de las obras que realiza el Gobierno Municipal es que la comunidad se beneficie, las disfrute y puede convivir sanamente, afirmó el Alcalde Cruz Pérez Cuéllar al entregar la restauración del pasto sintético de las canchas de futbol rápido de la colonia División del Norte.

    Ciudad Juárez, Chih .- Destacó que al llegar al lugar, un grupo de niños estaba jugando en las canchas lo cual demuestra que lo que se realiza responde a las necesidades de la población.

    “Ellos no saben de la inauguración y no tienen por qué saberlo; cuando voy a inaugurar un parque o entregar una obra, siempre me da mucho gusto cuando veo a niñas, a niños jugando, eso quiere decir que lo que estamos haciendo sirve para el tesoro más grande: la juventud”, dijo.

    - Publicidad - HP1

    El director general de Obras Públicas, Daniel González García, informó que se instaló el pasto sintético en la cancha, además se trabajó en las pérgolas, se rehabilitó la cancha de usos múltiples con pintura e instalación de reja metálica.

    También se rehabilitó el área de juegos para los niños y, para los adultos, se agregaron áreas de calistenia y gimnasio al aire libre con sombra.

    Todo lo anterior con una inversión de 4 millones 859 mil pesos en esta segunda etapa, porque en la primera se invirtieron 1 millón 600 mil.

    El director general de Servicios Públicos, César Alberto Tapia Martínez, dijo que la Dirección de Limpia retiró 42 toneladas de basura, tiliches, tierra de arrastre y hierbas.

    Además se hicieron trabajos por parte de Alumbrado Público y Parques y Jardines para que el parque estuviera mejor.

    El alcalde pidió a los vecinos que sigan cuidando el área verde, ya que gracias a estos espacios las niñas, niños y jóvenes se alejan de aquellas acciones que los dañen y, en cambio, se acercan más al deporte y actividades positivas.

    Después de la entrega, Pérez Cuéllar fue invitado por los vecinos a desayunar y a convivir unos instantes.

    Galería

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    México

    Arranca rehabilitación de carreteras federales

    Los 30 trenes de repavimentación tendrán una inversión de mil 692 millones de pesos...
    Juárez / El Paso

    Llevan Feria de la Salud “Cuenta Conmigo” al suroriente de Ciudad Juárez

    Con más de 4 mil asistentes, la jornada tuvo como principales servicios solicitados las...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.