Obras responden a las necesidades de la comunidad: alcalde

El objetivo de las obras que realiza el Gobierno Municipal es que la comunidad se beneficie, las disfrute y puede convivir sanamente, afirmó el Alcalde Cruz Pérez Cuéllar al entregar la restauración del pasto sintético de las canchas de futbol rápido de la colonia División del Norte.

Ciudad Juárez, Chih .- Destacó que al llegar al lugar, un grupo de niños estaba jugando en las canchas lo cual demuestra que lo que se realiza responde a las necesidades de la población.

“Ellos no saben de la inauguración y no tienen por qué saberlo; cuando voy a inaugurar un parque o entregar una obra, siempre me da mucho gusto cuando veo a niñas, a niños jugando, eso quiere decir que lo que estamos haciendo sirve para el tesoro más grande: la juventud”, dijo.

El director general de Obras Públicas, Daniel González García, informó que se instaló el pasto sintético en la cancha, además se trabajó en las pérgolas, se rehabilitó la cancha de usos múltiples con pintura e instalación de reja metálica.

También se rehabilitó el área de juegos para los niños y, para los adultos, se agregaron áreas de calistenia y gimnasio al aire libre con sombra.

Todo lo anterior con una inversión de 4 millones 859 mil pesos en esta segunda etapa, porque en la primera se invirtieron 1 millón 600 mil.

El director general de Servicios Públicos, César Alberto Tapia Martínez, dijo que la Dirección de Limpia retiró 42 toneladas de basura, tiliches, tierra de arrastre y hierbas.

Además se hicieron trabajos por parte de Alumbrado Público y Parques y Jardines para que el parque estuviera mejor.

El alcalde pidió a los vecinos que sigan cuidando el área verde, ya que gracias a estos espacios las niñas, niños y jóvenes se alejan de aquellas acciones que los dañen y, en cambio, se acercan más al deporte y actividades positivas.

Después de la entrega, Pérez Cuéllar fue invitado por los vecinos a desayunar y a convivir unos instantes.

