nstalan más de 250 luminarias Led en plazas y avenidas del Centro Histórico de Juárez

Intervención abarca espacios emblemáticos como Plaza Benito Juárez, Misión de Guadalupe y avenida Vicente Guerrero.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Alumbrado Público instaló más de 250 luminarias con tecnología Led en plazas, monumentos y avenidas del Centro Histórico, como parte de las acciones de modernización de la infraestructura urbana en la zona.

El titular de la dependencia, Abraham Espitia, informó que en la Plaza Benito Juárez se colocaron 63 luminarias Led de 160 watts y tipo mazorca de 54 watts, además de 19 arbotantes dobles, cuatro tipo araña y dos sencillos, con el objetivo de mejorar la iluminación y la imagen del espacio.

En el Monumento a Benito Juárez se instalaron 16 luminarias Led tipo spot de 280 watts para resaltar su valor arquitectónico durante la noche. De forma complementaria, en calles aledañas se colocaron 57 luminarias Led de 55 watts, incrementando la visibilidad para peatones y automovilistas.

La intervención incluyó también la Plaza de Armas, la Plaza del Batallón de los Supremos Poderes y la avenida Vicente Guerrero, donde se instalaron 48 luminarias Led tipo colonial de 75 y 100 watts, con el propósito de conservar la imagen histórica mientras se moderniza el sistema de alumbrado.

En la avenida Benito Juárez se incorporaron 38 luminarias Led punta poste tipo contemporánea INVUE de 96 watts, integrando tecnología de mayor eficiencia energética.

Asimismo, en la Plaza Misión de Guadalupe se realizó la instalación y rehabilitación de 57 luminarias, mientras que en la Plaza del Periodista se colocaron 19 luminarias tipo mazorca Led y 12 focos tipo aditivo metálico.

La dependencia señaló que estas acciones buscan fortalecer la seguridad, eficiencia energética y atractivo urbano del Centro Histórico, zona que concentra actividad comercial, turística y cultural en la ciudad.

