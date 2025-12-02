Nombrará Maru al nuevo titular de la JMAS en Juárez la próxima semana

Publicidad - LB2 -

Gobernadora prevé anunciar relevo tras la salida de Sergio Nevárez; Rosa María Matus funge como encargada.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, informó que será la próxima semana cuando se designe oficialmente al nuevo titular de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) en Ciudad Juárez, luego de la salida de Sergio Nevárez Rodríguez el pasado 26 de noviembre.

Aunque inicialmente se preveía que el relevo ocurriera el 1 de diciembre, el nombramiento se ha pospuesto.

“Estamos viendo”, respondió brevemente la mandataria estatal al ser cuestionada sobre el proceso de selección.

Añadió que espera tener una definición clara “en una semana”, lo que podría indicar que las evaluaciones y consultas internas continúan abiertas.

Nevárez, quien estuvo al frente de la JMAS desde el inicio de la actual administración estatal en 2021, dejó su cargo sin que hasta ahora se hayan hecho públicos los motivos de su salida.

Su gestión se caracterizó por una presencia mediática constante, particularmente en torno a obras de infraestructura hidráulica y temas relacionados con el abasto de agua en la frontera.

Ante la vacante, el Consejo de Administración de la JMAS sesionó esta semana y designó a Rosa María Matus como encargada de despacho.

Su nombramiento temporal tiene como objetivo garantizar la continuidad operativa del organismo, mientras la oficina de la Gobernadora concluye el proceso de selección del nuevo titular.

Fuentes al interior de la Junta aseguran que se manejan varios perfiles técnicos y administrativos para asumir la dirección general, aunque hasta ahora no se han revelado nombres concretos.

El proceso implica la validación del Consejo de Administración y, en última instancia, la aprobación directa del Ejecutivo estatal.

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Ciudad Juárez es una de las dependencias descentralizadas más importantes del Gobierno del Estado en la región fronteriza, al estar a cargo del suministro, distribución y tratamiento de agua potable, así como del mantenimiento de redes y sistemas de saneamiento.

Su dirección reviste especial importancia en un contexto de presión creciente sobre los recursos hídricos de la zona.

