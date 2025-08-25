Movil - LB1 -
    agosto 25, 2025 | 15:27
    No te pierdas este fin de semana la Feria de las Hortalizas en Samalayuca

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Rgidores de la Comisión Edilicia de Desarrollo Rural se reunieron con el director de esa dependencia para hablar sobre la Feria de las Hortalizas que se llevará a cabo en Samalayuca.

    Ciudad Juárez, Chih .- El director de Desarrollo Rural, Enrique Reyes Córdova, dijo que del próximo viernes 29 al domingo 31 de agosto se organiza ese evento en el que los productores locales pondrán a la venta los alimentos que cosechan.

    Esta feria tiene como propósito que los fronterizos visiten Samalayuca, tengan un espacio de sano esparcimiento y adquieran los productos que se tienen, comentó el funcionario.

    Ahí podrán adquirir calabacitas, melón, sandía y chiles, así como otros comestibles que se dan en la región, los cuales son más económicos y frescos.

    Además de que se apoya a los productores de Samalayuca y por ende, a las familias de la región.

    Dijo que la Dirección General de Economía estará apoyando con un módulo de información, además de que se buscará que se traigan los alimentos a Juárez y así tengan más ventas y más juarenses conozcan lo que allá se produce.

    En la reunión de la Comisión se contó con la asistencia de los regidores Mayra Karina Castillo Tapia, José Mauricio Padilla y Antonio Domínguez Alderete, así como personal de Sindicatura.

