No te pierdas este fin de semana la Feria de las Hortalizas en Samalayuca

Rgidores de la Comisión Edilicia de Desarrollo Rural se reunieron con el director de esa dependencia para hablar sobre la Feria de las Hortalizas que se llevará a cabo en Samalayuca.

Ciudad Juárez, Chih .- El director de Desarrollo Rural, Enrique Reyes Córdova, dijo que del próximo viernes 29 al domingo 31 de agosto se organiza ese evento en el que los productores locales pondrán a la venta los alimentos que cosechan.

Esta feria tiene como propósito que los fronterizos visiten Samalayuca, tengan un espacio de sano esparcimiento y adquieran los productos que se tienen, comentó el funcionario.

Ahí podrán adquirir calabacitas, melón, sandía y chiles, así como otros comestibles que se dan en la región, los cuales son más económicos y frescos.

Además de que se apoya a los productores de Samalayuca y por ende, a las familias de la región.

Dijo que la Dirección General de Economía estará apoyando con un módulo de información, además de que se buscará que se traigan los alimentos a Juárez y así tengan más ventas y más juarenses conozcan lo que allá se produce.

En la reunión de la Comisión se contó con la asistencia de los regidores Mayra Karina Castillo Tapia, José Mauricio Padilla y Antonio Domínguez Alderete, así como personal de Sindicatura.

