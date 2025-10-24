No te pierdas este 27 de octubre la ceremonia “Huellitas Eternas”

Publicidad - LB2 -

Este lunes 27 de octubre se conmemora en la tradición mexicana el Día de las Mascotas Difuntas, motivo por el cual la Dirección de Atención y Bienestar Animal del Municipio (DABA), invita a la comunidad a participar honrando su memoria.

Ciudad Juárez, Chih .- “Acompáñanos en este emotivo homenaje que tendremos para recordar y honrar a todos aquellos peluditos que ya no están con nosotros. Vamos a recibirlos y atesoremos su memoria”, señaló la titular de la dependencia, Alma Arredondo Salinas.

Indicó que la ceremonia se llevará a cabo a las 6:30 de la tarde en el jardín del Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal, en un ambiente lleno de amor y respeto, al igual que conexión emocional y espiritual.

La funcionaria mencionó que para aquellas personas que deseen acudir, pueden llevar fotografías, cenizas, velas o flores en memoria de su fiel compañero.

Destacó que el evento es pet friendly (amigable con las mascotas) por lo que se espera que asistan con sus michis o lomitos, siempre y cuando usen su correa, además de llevar bolsitas para las heces, pues esto es parte de ser responsables con ellos, el entorno y los demás ciudadanos.

“Conmemoremos juntos, celebremos el amor incondicional y enseñanzas que dejaron estos seres hermosos como una huella imborrable en nuestras vidas”, agregó Arredondo Salinas.

