No te pierdas este 27 de octubre la ceremonia “Huellitas Eternas”

Este lunes 27 de octubre se conmemora en la tradición mexicana el Día de las Mascotas Difuntas, motivo por el cual la Dirección de Atención y Bienestar Animal del Municipio (DABA), invita a la comunidad a participar honrando su memoria.
Ciudad Juárez, Chih .- “Acompáñanos en este emotivo homenaje que tendremos para recordar y honrar a todos aquellos peluditos que ya no están con nosotros. Vamos a recibirlos y atesoremos su memoria”, señaló la titular de la dependencia, Alma Arredondo Salinas.
Indicó que la ceremonia se llevará a cabo a las 6:30 de la tarde en el jardín del Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal, en un ambiente lleno de amor y respeto, al igual que conexión emocional y espiritual.
La funcionaria mencionó que para aquellas personas que deseen acudir, pueden llevar fotografías, cenizas, velas o flores en memoria de su fiel compañero.
Destacó que el evento es pet friendly (amigable con las mascotas) por lo que se espera que asistan con sus michis o lomitos, siempre y cuando usen su correa, además de llevar bolsitas para las heces, pues esto es parte de ser responsables con ellos, el entorno y los demás ciudadanos.
“Conmemoremos juntos, celebremos el amor incondicional y enseñanzas que dejaron estos seres hermosos como una huella imborrable en nuestras vidas”, agregó Arredondo Salinas.
