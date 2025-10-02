No te pierdas el “Xolotón” en La Rodadora

Publicidad - LB2 -

Para conmemorar el segundo aniversario del Xolo, la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA), invita a la ciudadanía a disfrutar el evento “Xolotón”, organizado por el Museo Interactivo La Rodadora.

Ciudad Juárez, Chih .- La actividad familiar se llevará a cabo el próximo 12 de octubre en el exterior del museo ubicado en las calles Jesús Soltero Lozoya y Teófilo Borunda, en horario de 3:00 a 7:00 de la tarde, actividad a la que los visitantes podrán acudir con sus mascotas.

Alma Edith Arredondo Salinas, titular de la dependencia municipal, informó que para ingresar al evento con causa, es necesario llevar un donativo de 4 kilos de croquetas por familia, ya que el objetivo es recaudar comida para apoyar a los refugios del Banco de Alimentos de DABA.

Durante el evento se contará con un bazar y se realizará un show y un concurso de disfraces para las mascotas. En ésta última actividad habrá premios de Petco para los tres primeros lugares.

Por su parte, DABA llevará un módulo con varios servicios para los perritos y gatos.

Además se estarán recibiendo artículos de limpieza nuevos como desinfectantes, venenos, escobas, recogedores, bolsas y guantes, así como equipo y accesorios en buen estado como jaulas, casas, collares, correas, percheras, pañales y cobijas, entre otros.

Los donativos deben entregarse en bultos sellados para perro y gato.

El evento anual es organizado por el Museo La Rodadora y tiene como propósito conmemorar el aniversario de su mascota, un xoloitzcuintle, por lo que el evento es familiar y amigable con las mascotas.

Al evento se suman DABA, Petco, Petz y la Cámara Nacional de Comercio (CANACO).

