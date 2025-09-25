¡No te pierdas el Horror Fest Anitas 2025!

Publicidad - LB2 -

Del 2 de octubre al 2 de noviembre, el centro de espectáculos Las Anitas será sede del Horror Fest Anitas 2025, un evento temático que combina Halloween, Día de Muertos y fenómenos paranormales, con atracciones para todas las edades.

Ciudad Juárez, Chih .- El animador del proyecto, Carlos Padilla, informó que los asistentes podrán disfrutar de cuatro casas de terror, scape room con zombies, parque de juegos mecánicos, zona de boliche, música en vivo, conferencias sobre fenómenos paranormales, así como un área gastronómica para toda la familia.

El festival abrirá sus puertas de jueves a domingo, en horario de 7:00 de la tarde a 1:00 de la madrugada, con un ambiente seguro, ya que el recinto contará con estacionamiento y personal de vigilancia.

Los costos de acceso van desde 50 pesos para niños, 100 a 250 pesos por atracción individual, y un recorrido VIP con precio de 700 pesos, que incluye la experiencia completa.

En la rueda de prensa de presentación también participaron Brandon Morales, vicepresidente del proyecto, y Monserrath Morales, integrante del comité organizador, quienes destacaron que el evento busca brindar entretenimiento variado y de calidad en un espacio seguro y familiar.

