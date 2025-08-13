No te pierdas el evento “Un paseo por los murales”

Publicidad - LB2 -

La Coordinación del Centro Fundacional, en conjunto con la Coordinación de Resiliencia del Gobierno Municipal invitan a la comunidad a participar en “Un paseo por los murales”, actividad que se llevará a cabo el próximo sábado 16 de agosto a las 9:00 de la mañana.

Ciudad Juárez, Chih .- “Con motivo del Día Mundial del Peatón que se celebra el 17 de agosto, haremos este recorrido en el primer cuadro de la ciudad, con el que buscamos crear conciencia de la importancia que tiene el transeúnte en una ciudad como la nuestra”, indicó Daniela González Lara, coordinadora del Centro Fundacional.

- Publicidad - HP1

Es fundamental adentrarnos más en la cultura del peatón, ya que de esta forma se garantiza la seguridad y la calidad de vida de las y los ciudadanos, indicó.

Explicó que al darle esta relevancia también se promueve la actividad física y por tanto, la salud pública, debido a que disminuye el sedentarismo, así como el uso desmedido de vehículos de motor, por lo que además se apoya a mejorar las condiciones del medioambiente.

“Estaremos visitando 22 murales de los 40 que se han pintado bajo el programa “El centro se pinta solo”; será un recorrido muy interesante lleno de cultura”, señaló.

El recorrido de circuito recreativo contempla 2.26 kilómetros y tendrá una duración aproximada de 2 horas; el punto de partida y llegada será el edificio de Catastro, por la avenida Ing. David Herrera Jordán, agregó la funcionaria.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.