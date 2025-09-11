No te pierdas el evento “Resilientes y Cambalacheras”

Publicidad - LB2 -

Con el objetivo de reducir la contaminación y extender el tiempo de vida útil de la ropa, la Coordinación de Resiliencia encabeza el evento “Resilientes y Cambalacheras”.

Ciudad Juárez, Chih .- Yesenia Hidalgo, encargada de despacho de la Coordinación de Resiliencia, indicó que el 20 de septiembre, en las instalaciones del Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal, las mujeres podrán intercambiar ropa usada en buenas condiciones.

Erika Azmerik, integrante de Cambalache Time, comentó que este es el segundo cambalache que llevarán a cabo en conjunto con el Gobierno Municipal y esperan tener excelentes resultados.

El encuentro será de 12:00 a 15:00 horas en los jardines del museo, añadió.

Invitó a la población a que busque en su guardarropa aquellas prendas que no han utilizado en los últimos seis meses para que las canjeen por otras piezas que sí les agraden.

Comentó que los camiones de basura siempre trasladan toneladas de ropa que la gente deja de usar porque compra otras piezas nuevas, por ello se busca reutilizarlas y promover una economía circular.

Michel Sánchez, asesora de imagen, dijo que más de 20 emprendedoras locales tendrán a la venta sus productos.

Valentina García, de la Dirección de Ecología, destacó que para el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, es importante el desarrollo de encuentros que contribuyan con el reciclaje en la ciudad.

Quien desee participar deberá aportar 50 pesos y cinco prendas usadas pero en buen estado; en caso de no llevar la ropa para intercambiar pueden realizar una aportación de 100 pesos.

