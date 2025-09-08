Movil - LB1 -
    septiembre 8, 2025 | 14:59
    No te pierdas el evento de ‘cambalache’ de ropa

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    El Gobierno Municipal, a través de la Coordinación de Resiliencia, Dirección de Ecología y el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), en colaboración con la agrupación Cambalache Time, prepara su segundo evento de ‘cambalache’ de ropa.

    Ciudad Juarez, Chih .- El objetivo es extender el tiempo de vida útil de las prendas de vestir a fin de reducir la contaminación, por ello los organizadores del evento están convocando a la población que tenga prendas de vestir que no utilicen y que se encuentra en buen estado para intercambiarlas por otras piezas.

    El evento se desarrollará el 20 de septiembre de 12:00 a 15:00 horas en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal.

    Quien desee participar deberá aportar 50 pesos y cinco prendas usadas pero en buen estado; en caso de no llevar ropa para intercambiar pueden realizar una aportación de 100 pesos.

    Además del intercambio de ropa se ofrecerá la venta de productos elaborados por emprendedoras locales, también habrá venta de alimentos, exámenes de la vista y taller de bisutería para infantes.

