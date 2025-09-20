No se puede postergar programa intensivo de bacheo: alcalde

Publicidad - LB2 -

Con el próximo arranque del programa intensivo de bacheo, el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, señaló que no se pueden postergar los trabajos a pesar de las lluvias que se registran.

Ciudad Juárez, Chih .– Indicó que los trabajos darán inicio este miércoles 24 de septiembre, por lo que los paquetes ya están contratados y las zonas listas.

El alcalde también dijo que las lluvias son de gran apoyo para los mantos acuíferos, ya que trae beneficios a los juarenses a largo plazo.

“La lluvia es una gran bendición, una ciudad con tantos habitantes requiere una buena recarga de los mantos acuiferos”, dijo.

El alcalde comentó que una cantidad de lluvia al año es algo muy positivo, especialmente porque los últimos años no se habían registrado precipitaciones como ahora.

En el programa intensivo de bacheo se invertirán 50 millones de pesos, más el dinero adicional al presupuestado. El trabajo se llevará a cabo con ocho equipos contratados más las cuadrillas y las bacheadoras del Municipio.

“Ya se les dio mantenimiento a la maquinaria, ya estamos listos y no tiene sentido esperar”, indicó el Presidente Pérez Cuéllar.

La estrategia del programa contempla la ampliación de polígonos de intervención, lo que permitirá cubrir un mayor número de colonias y ofrecer una respuesta más inmediata a las necesidades de la comunidad.

El plan incluye también jornadas nocturnas, lo que hará posible avanzar con mayor rapidez y reducir las afectaciones a la circulación vehicular durante el día.

