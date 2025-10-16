Niñez, eje central del trabajo del DIF Municipal: Rubí Enríquez durante Primer Informe

Publicidad - LB2 -

Trabajar por el bienestar de la niñez, cuidar su salud mental, fortalecer su educación y construirles un mejor futuro ha sido el motor del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Juárez (DIF), señaló la Presidenta Rubí Enríquez, durante la presentación del Primer Informe de Actividades 2024–2027.

Ciudad Juárez, Chih .- Enríquez detalló que las niñas, niños y adolescentes son el tesoro más valioso del Gobierno Municipal y, en cumplimiento al compromiso del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, el Plan Municipal de Desarrollo 2024–2027 tiene como eje central la atención integral a la niñez y adolescencia, bajo el principio “Juárez con presente y futuro”.

Con esa misma visión, se puso en marcha la campaña permanente “Creciendo libres: cuídame hoy para transformar el mañana”, la cual ha unido esfuerzos con organizaciones de la sociedad civil, empresas y comunidades religiosas para proteger y promover los derechos de la infancia y la adolescencia.

- Publicidad - HP1

“Ofrecemos materiales, talleres, espacios de reflexión, porque queremos desnaturalizar las violencias, acompañar a las familias, formar comunidades que protejan”, mencionó la Presidenta del DIF.

Entre los principales logros alcanzados durante este primer año, Enríquez destacó la construcción de los Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECIS), un proyecto impulsado por la Presidenta de México, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en apoyo a las madres trabajadoras y sus hijas e hijos.

Asimismo, subrayó la apertura del Centro de Asistencia Social “México mi Hogar, Las Haciendas”, destinado a niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, así como la creación del primer Refugio Municipal para Mujeres Víctimas de Violencia, un logro posible gracias al trabajo conjunto con DIF Nacional, el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) y Casa Amiga Esther Chávez Cano.

“Sabemos que los recursos nunca sobran, pero también sabemos que cuando se distribuyen con justicia, con conciencia, con amor, alcanzan para tocar vidas. Hemos procurado alivio, pero también espacios de aprendizaje, de reflexión, de esparcimiento familiar y de autonomía”, expresó Enríquez durante su discurso.

El DIF Municipal también se ha enfocado en brindar talleres y cursos que impulsan el emprendimiento en los cuatro CASEF. Se han brindado espacios de esparcimiento familiar en el Parque DIF y AquaDIF a través de eventos como Pequeñópolis, Navidad a lo Grinch y durante la temporada de verano.

También se ha impulsado la educación de las infancias y adolescencias a través del programa Sonrisas, una estrategia que combina deporte, atención a la salud física y mental, y derechos de las NNA, entre muchas otras acciones en beneficio de las y los juarenses.

Por su parte, el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, reconoció la entrega y compromiso de la Presidenta del DIF Municipal:

“Rubí es una mujer extraordinaria que se ha entregado con mucho amor a los juarenses”, expresó el Alcalde, destacando su sensibilidad, cercanía y vocación de servicio.

Durante el evento, Rubí Enríquez estuvo acompañada por su familia y sus hijas e hijo: Sofía, Sebastián y Regina.

También asistieron representantes de Las Cruces y El Paso, Presidentas y Funcionarios de los Sistemas Municipales DIF, autoridades consulares, representantes de asociaciones religiosas; Ana Carmen Estrada, Síndica Municipal; regidoras y regidores del Ayuntamiento; servidoras y servidores públicos; integrantes de cámaras empresariales, organismos y academia; organizaciones de la sociedad civil, consejos de personas mayores, así como niñas y niños del Consejo de SIPINNA.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.