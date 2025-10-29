Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
octubre 17, 2025
    Publicidad - LB1B -
    octubre 29, 2025 | 16:10
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Necesario analizar la propuesta ciudadana para fortalecer a los cuerpos de bomberos en Chihuahua: Alfredo Chávez

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    El legislador planteó revisar su viabilidad técnica y presupuestal junto con las autoridades competentes.

    Chihuahua, Chih .- El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez Madrid, se pronunció a favor de analizar con responsabilidad la iniciativa ciudadana presentada por el Patronato de Bomberos de Ciudad Cuauhtémoc, que busca establecer una partida presupuestal anual obligatoria para los cuerpos de bomberos de todos los municipios del estado.

    La propuesta, registrada ante el Instituto Estatal Electoral bajo el expediente IEE-IPP-01/2025, plantea reformar la Ley de Bomberos del Estado de Chihuahua para que los ayuntamientos destinen entre 1.5 y 2 por ciento de su presupuesto anual al fortalecimiento de estos servicios de emergencia. El periodo para la recolección de firmas se mantiene abierto del 22 de agosto al 19 de noviembre de 2025, con un requisito de 3,106 respaldos ciudadanos.

    - Publicidad - HP1

    Cuestionado sobre el tema, Chávez Madrid señaló que la iniciativa será revisada con apertura, pero también con rigor técnico. “Hay que analizarla, ¿por qué no? Habría que verla con Protección Civil, con el Estado, con Hacienda. Puede ser una buena idea todo lo que mejore nuestras áreas de bomberos”, afirmó el diputado, destacando que los municipios gobernados por el PAN han sido los que más han invertido en materia de protección civil y seguridad pública.

    El legislador subrayó que este tipo de propuestas ciudadanas contribuyen a fortalecer la cooperación entre sociedad y gobierno, por lo que insistió en que el análisis debe garantizar su viabilidad financiera y operatividad municipal.

    “Estamos abiertos a discutirla, y sobre todo ahora que llegue al Congreso, valoraremos su impacto y cómo puede aplicarse de manera responsable en todo el estado”, concluyó.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 055 | Había una vez

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  En este episodio de Los...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Deportes

    Todo listo para la carrera del Hospital Ángeles

    Este día se dieron a conocer los detalles de la décima etapa del Circuito...
    Juárez / El Paso

    Sigue estas recomendaciones para el uso seguro de calefactores

    Ante el descenso de temperaturas en la región, la Dirección General de Protección Civil...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.