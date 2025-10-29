Necesario analizar la propuesta ciudadana para fortalecer a los cuerpos de bomberos en Chihuahua: Alfredo Chávez

Publicidad - LB2 -

El legislador planteó revisar su viabilidad técnica y presupuestal junto con las autoridades competentes.

Chihuahua, Chih .- El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez Madrid, se pronunció a favor de analizar con responsabilidad la iniciativa ciudadana presentada por el Patronato de Bomberos de Ciudad Cuauhtémoc, que busca establecer una partida presupuestal anual obligatoria para los cuerpos de bomberos de todos los municipios del estado.

La propuesta, registrada ante el Instituto Estatal Electoral bajo el expediente IEE-IPP-01/2025, plantea reformar la Ley de Bomberos del Estado de Chihuahua para que los ayuntamientos destinen entre 1.5 y 2 por ciento de su presupuesto anual al fortalecimiento de estos servicios de emergencia. El periodo para la recolección de firmas se mantiene abierto del 22 de agosto al 19 de noviembre de 2025, con un requisito de 3,106 respaldos ciudadanos.

Cuestionado sobre el tema, Chávez Madrid señaló que la iniciativa será revisada con apertura, pero también con rigor técnico. “Hay que analizarla, ¿por qué no? Habría que verla con Protección Civil, con el Estado, con Hacienda. Puede ser una buena idea todo lo que mejore nuestras áreas de bomberos”, afirmó el diputado, destacando que los municipios gobernados por el PAN han sido los que más han invertido en materia de protección civil y seguridad pública.

El legislador subrayó que este tipo de propuestas ciudadanas contribuyen a fortalecer la cooperación entre sociedad y gobierno, por lo que insistió en que el análisis debe garantizar su viabilidad financiera y operatividad municipal.

“Estamos abiertos a discutirla, y sobre todo ahora que llegue al Congreso, valoraremos su impacto y cómo puede aplicarse de manera responsable en todo el estado”, concluyó.

