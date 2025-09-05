Nebuliza Ecología bulevar Juan Pablo II y continuará la próxima semana en diques

Publicidad - LB2 -

Personal de la Dirección de Ecología trabaja esta semana en la nebulización en el bulevar Juan Pablo II, con el propósito de acabar con moscos y moyotes que aparecen con la humedad.

Ciudad Juárez, Chih .- El titular de la dependencia, César René Díaz Gutiérrez, informó que el tramo atendido fue desde la avenida Francisco Villarreal Torres, hasta Libramiento, con el apoyo del personal de la Coordinación General de Seguridad Vial.

El funcionario comentó que este día no pudieron continuar con las nebulizaciones debido a la lluvia, sin embargo, la próxima semana estarán en distintos diques.

“La humedad ha generado muchos moscos, moyotes, especialmente en áreas donde hay acumulación de agua, por eso es importante acudir con las jornadas, a fin de atender los sectores afectados”, dijo.

Desde el mes de junio, la Dirección de Ecología empezó con los trabajos en diferentes puntos de la ciudad e incluso se capacitó al personal de la dependencia.

Las nebulizaciones se realizan a través de una máquina que se traslada dentro de una unidad.

Díaz Gutiérrez mencionó que aunque la nebulización mata bichos, es amigable con la vegetación y las mascotas.

