Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    septiembre 5, 2025 | 13:29
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Nebuliza Ecología bulevar Juan Pablo II y continuará la próxima semana en diques

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    Personal de la Dirección de Ecología trabaja esta semana en la nebulización en el bulevar Juan Pablo II, con el propósito de acabar con moscos y moyotes que aparecen con la humedad.

    Ciudad Juárez, Chih .- El titular de la dependencia, César René Díaz Gutiérrez, informó que el tramo atendido fue desde la avenida Francisco Villarreal Torres, hasta Libramiento, con el apoyo del personal de la Coordinación General de Seguridad Vial.

    El funcionario comentó que este día no pudieron continuar con las nebulizaciones debido a la lluvia, sin embargo, la próxima semana estarán en distintos diques.

    - Publicidad - HP1

    “La humedad ha generado muchos moscos, moyotes, especialmente en áreas donde hay acumulación de agua, por eso es importante acudir con las jornadas, a fin de atender los sectores afectados”, dijo.

    Desde el mes de junio, la Dirección de Ecología empezó con los trabajos en diferentes puntos de la ciudad e incluso se capacitó al personal de la dependencia.

    Las nebulizaciones se realizan a través de una máquina que se traslada dentro de una unidad.

    Díaz Gutiérrez mencionó que aunque la nebulización mata bichos, es amigable con la vegetación y las mascotas.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 040 | Informe de Pérez Cuéllar

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  En este episodio 40 de...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Recorre Alcalde complejo para elementos de Seguridad Pública

    Con el objetivo de conocer el avance que se tiene en el Complejo de...
    Juárez / El Paso

    Arranca repavimentación del Camino Ortiz Rubio

    Como parte del mejoramiento de vialidades en los distintos sectores de la ciudad, la...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.