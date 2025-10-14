Murió conductor al ser arrastrado por el arroyo de la Tapioca y Jilotepec

Publicidad - LB2 -

Las autoridades reiteran el llamado a la población para extremar precauciones, y evitar cruzar arroyos o vialidades inundadas, ya que puede ser mortal.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- Protección Civil Municipal recomienda a la ciudadanía guardarse en casa de no ser necesario salir, sobre todo en aquellos sitios en donde las condiciones dejadas por las lluvias de esta madrugada representen un riesgo.

Mientras que se confirmó el deceso de un conductor que intentó cruzar el arroyo que se forma en la calle Tapioca y Jilotepec, y de acuerdo a Sergio Rodriguez, titular de Protección Civil se está en el recuento de daños para darlos a conocer a los representantes de los medios de comunicación.

- Publicidad - HP1

Ante la situación, las autoridades han reiterado el llamado a la población para extremar precauciones, y no intentar cruzar arroyos o vialidades inundadas, ya que la fuerza de la corriente puede ser mortal.

Este es el mensaje de Protección Civil publicado en Faceboock

Debido a las condiciones actuales que se presentan en algunas zonas de la ciudad a consecuencia de las lluvias intensas, esta dependencia recomienda a los padres de familia que, en caso de que las condiciones en su sector representen un riesgo alto, eviten salir de casa y no se expongan a situaciones que puedan poner en peligro su seguridad y la de los niños, niñas y adolescentes.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.